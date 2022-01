Het BIPT roept kandidaten op om zich te melden voor 5G-spectrum. Ook bestaand 2G- en 3G-spectrum gaat deze zomer onder de hamer en er is plaats voor een vierde mobiel netwerk.

De telecomregulator roept op tot kandidaatstelling voor toekomstig radiospectrum. Daarmee wil het (toekomstige) operatoren aansporen om een dossier in te dienen voor hun 5G-licentie, een veiling die door politiek gekibbel ruim twee jaar on hold heeft gestaan. Sinds november is er wel een Koninklijk besluit dat eind december in het Staatsblad verscheen. Daardoor kan het BIPT nu het startschot geven van de 5G-veiling.

Het gaat in totaal om spectrum op de 700 MHz, 900 MHz, 1400 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz en 3600 MHz frequentieband, waarbij die voor 900 MHz, 1800 MHz en 2100 MHz vooral voor 2G, 3G en 4G worden gebruikt. Spectrum rond 700 MHz, 1400 MHz en 3600 MHz zijn nieuw en kunnen voor 5G worden gebruikt. Voor elke frequentie zijn er wel specifieke regels rond onder meer minimumsnelheid en dekking.

Normaliter zullen Proximus, Orange en Telenet/Base, de drie mobiele netwerkoperatoren van ons land, zich kandidaat stellen. Maar er is ook ruimte voor een vierde operator. Dat wordt mogelijk Citymesh, dat al ruim een jaar haar ambities uitspreekt om de vierde speler te worden in het mobiele landschap.

Wie zich kandidaat wil stellen kan dat tot 16 februari. Het BIPT maakt pas na de veiling in juni de kandidaten en welk spectrum ze krijgen, bekend.

