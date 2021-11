Citymesh, de voornaamste kandidaat voor een vierde mobiele licentie, is blij met de beslissing van het overlegcomité. Beltug is kritisch en had graag meer focus op de zakelijke markt in plaats van een consumentgerichte speler.

'We zijn heel tevreden met deze beslissing. Ik denk dat de bevoegde minister er alles aan gedaan heeft om te zorgen dat de markt kan spelen,' zegt Mitch De Geest, CEO van Citymesh, aan Data News. 'De veiling gaat nu door op een flexibele manier, die ons als B2B speler de kans geeft om een stuk van het spectrum of alles (voor een vierde operator, nvdr) te kopen. Maar het kan ook zijn dat er nog een buitenlandse speler opduikt die ook mee kan bieden.'

Er is dus niet alleen groen licht voor een vierde speler, maar misschien ook een vijfde of zesde, hetzij enkel op de zakelijke markt. Dat maakt het ook voor Citymesh nog even afwachten welke koers het uitgaat. 'Ik ben pas gerust na de veiling, wanneer we de spectrumblokken hebben die we willen, maar dat is natuurlijk het spel van een veiling en daar kijken we reikhalzend naar uit.'

Zakelijke markt, of voor iedereen?

Citymesh, dat sinds vorig jaar Cegeka als meerderheidsaandeelhouder heeft, liet begin dit jaar weten dat het een volwaardige vierde operator wil worden op de zakelijke markt. Later maakte het bedrijf bekend dat het ook ambities heeft om de consumentenmarkt te bedienen en dus voor honderd procent concurrentie aan te gaan met Proximus, Orange en Telenet/Base.

Dat scenario vraagt echter enorme investeringen, zoals een eigen nationaal netwerk, maar ook meer praktische zaken zoals een helpdesk en een retailkanaal. De Geest sluit daarbij niet uit dat zijn bedrijf alsnog met een andere partij zal samenwerken.

'Ons plan is hoofdzakelijk gericht op de industriële markt. Maar als de veiling zeer goed uitdraait voor ons en we genoeg spectrum kunnen bemachtigen, dan liggen alle mogelijkheden open.'

Beltug: blij, maar onzekerheid blijft

Bij Beltug, dat bijna 2.000 CIO's en ICT-beslissers vertegenwoordigt, reageert met positief, maar is men ook kritisch voor de beslissing rond een speler op de consumentenmarkt.

'We zijn in de eerste plaats blij dat er een beslissing is,' zegt CEO Danielle Jacobs. Maar haar organisatie is minder blij dat B2C op de eerste plaats komt. 'Er is vooral concurrentie op de zakelijke markt nodig. Toepassingen die de meerwaarde van 5G gebruiken komen vooral daar tot hun recht. Maar of en hoeveel zakelijke spelers er komen hangt voor een deel af van de komst van een B2C speler', merkt ze op.

Beltug benadrukt dat doordacht te werk gaan cruciaal is voor de digitalisering. 'Het nieuwe spectrum wordt geveild voor 20 jaar. De keuzes die hier worden gemaakt zijn cruciaal voor het slagen van digitalisering in België.' Zo zal de uitrol van 5G en de kwaliteit van de netwerken ook een rol spelen in de keuze voor investeringen in ons land.

Beltug is zelf vragende partij om meer B2B-spelers te zien, maar niet noodzakelijk voor de consumentenmarkt. In een recent opiniestuk op Data News haalde ze al een aantal pijnpunten aan daarover. Beltug vreest dat de komst van een vierde consumentenspeler een rem zet op zware investeringen van de operatoren (5G-netwerken, glasvezel...). Tegelijk stelt ze ook vragen bij de milieubelasting van een vierde netwerk.

'De vraag is of een extra consumentenspeler geïnteresseerd zal zijn om te investeren in de uitbouw van een volwaardig 5G-netwerk, met alle straffe extra's die de technologie biedt, of eerder mikt op sneller internet op grote schaal. Daarbij is het risico reëel dat net die elementen die 5G zo interessant maken, opschuiven in de tijd.'

'We zijn heel tevreden met deze beslissing. Ik denk dat de bevoegde minister er alles aan gedaan heeft om te zorgen dat de markt kan spelen,' zegt Mitch De Geest, CEO van Citymesh, aan Data News. 'De veiling gaat nu door op een flexibele manier, die ons als B2B speler de kans geeft om een stuk van het spectrum of alles (voor een vierde operator, nvdr) te kopen. Maar het kan ook zijn dat er nog een buitenlandse speler opduikt die ook mee kan bieden.'Er is dus niet alleen groen licht voor een vierde speler, maar misschien ook een vijfde of zesde, hetzij enkel op de zakelijke markt. Dat maakt het ook voor Citymesh nog even afwachten welke koers het uitgaat. 'Ik ben pas gerust na de veiling, wanneer we de spectrumblokken hebben die we willen, maar dat is natuurlijk het spel van een veiling en daar kijken we reikhalzend naar uit.'Citymesh, dat sinds vorig jaar Cegeka als meerderheidsaandeelhouder heeft, liet begin dit jaar weten dat het een volwaardige vierde operator wil worden op de zakelijke markt. Later maakte het bedrijf bekend dat het ook ambities heeft om de consumentenmarkt te bedienen en dus voor honderd procent concurrentie aan te gaan met Proximus, Orange en Telenet/Base.Dat scenario vraagt echter enorme investeringen, zoals een eigen nationaal netwerk, maar ook meer praktische zaken zoals een helpdesk en een retailkanaal. De Geest sluit daarbij niet uit dat zijn bedrijf alsnog met een andere partij zal samenwerken.'Ons plan is hoofdzakelijk gericht op de industriële markt. Maar als de veiling zeer goed uitdraait voor ons en we genoeg spectrum kunnen bemachtigen, dan liggen alle mogelijkheden open.'Bij Beltug, dat bijna 2.000 CIO's en ICT-beslissers vertegenwoordigt, reageert met positief, maar is men ook kritisch voor de beslissing rond een speler op de consumentenmarkt.'We zijn in de eerste plaats blij dat er een beslissing is,' zegt CEO Danielle Jacobs. Maar haar organisatie is minder blij dat B2C op de eerste plaats komt. 'Er is vooral concurrentie op de zakelijke markt nodig. Toepassingen die de meerwaarde van 5G gebruiken komen vooral daar tot hun recht. Maar of en hoeveel zakelijke spelers er komen hangt voor een deel af van de komst van een B2C speler', merkt ze op.Beltug benadrukt dat doordacht te werk gaan cruciaal is voor de digitalisering. 'Het nieuwe spectrum wordt geveild voor 20 jaar. De keuzes die hier worden gemaakt zijn cruciaal voor het slagen van digitalisering in België.' Zo zal de uitrol van 5G en de kwaliteit van de netwerken ook een rol spelen in de keuze voor investeringen in ons land.Beltug is zelf vragende partij om meer B2B-spelers te zien, maar niet noodzakelijk voor de consumentenmarkt. In een recent opiniestuk op Data News haalde ze al een aantal pijnpunten aan daarover. Beltug vreest dat de komst van een vierde consumentenspeler een rem zet op zware investeringen van de operatoren (5G-netwerken, glasvezel...). Tegelijk stelt ze ook vragen bij de milieubelasting van een vierde netwerk.'De vraag is of een extra consumentenspeler geïnteresseerd zal zijn om te investeren in de uitbouw van een volwaardig 5G-netwerk, met alle straffe extra's die de technologie biedt, of eerder mikt op sneller internet op grote schaal. Daarbij is het risico reëel dat net die elementen die 5G zo interessant maken, opschuiven in de tijd.'