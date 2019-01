5G-veiling uitgesteld door politiek gekibbel

Minister voor Telecommunicatie Philippe De Backer zegt aan De Tijd dat de veiling in het beste geval voor de eerste helft van 2020 zal zijn, maar waarschijnlijk zal het nog later zijn.

De reden daarvoor is dat het dossier geblokkeerd zit in het Overlegcomité, waar de federale overheid en de deelstaten hun beleid op elkaar afstemmen. De deelstaten moeten akkoord zijn met een aanpassing van de telecomwet om de veiling mogelijk te maken, maar het overleg in december is mislukt.

Begin februari volgt een nieuwe poging, maar volgens De Tijd is een akkoord enkele maanden voor de verkiezingen sluiten niet vanzelfsprekend.

Inkomsten en vierde speler

De discussie gaat volgens de krant niet over of 5G mag worden geveild maar wel over hoe de inkomsten uit de veiling, naar schatting 680 miljoen euro, worden verdeeld. Ook over de komst van een vierde operator zou niet iedereen dezelfde mening hebben.

De Backer roept in De Tijd alvast iedereen op om verantwoordelijkheid te nemen en het dossier te deblokkeren.

5G is niet de enige werf die door de politiek vertraging oploopt. Eerder deze week schreef Data News nog dat de val van de federale regering er voor zorgde dat de begroting niet werd goedgekeurd. Dat brengt verschillende federale IT-projecten momenteel in de problemen omdat er geen (extra) budget voor is.

5G is de opvolger van 4G, maar biedt naast een hogere snelheid nog andere voordelen, zoals een veel snellere reactietijd (lagere latency) en veel meer gelijktijdige verbindingen. Dat maakt de technologie broodnodig voor zaken als internet of things, zelfrijdende auto's, slimme weginfrastructuur en andere technologie.