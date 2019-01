Regeringsval bedreigt federale IT-projecten

Door het vertrek van N-VA uit de regering, en kort nadien de val van de minderheidsregering is ook de begroting niet goedgekeurd geraakt en mogen kabinetten in principe niet meer uitgeven dan het jaar voorheen. Dat vormt een probleem voor de oplevering van een aantal projecten waarbij de regering extra budget voor had voorzien.

De Backer, die sinds het vertrek van N-VA uit de regering, bevoegd is voor onder meer Digitale Agenda, Telecom en Administratieve Vereenvoudiging, hoopt zo snel mogelijk duidelijkheid te kunnen bieden. In totaal gaat het om meer dan twintig miljoen euro dat momenteel niet kan worden uitgegeven.

"Een impact op het personeel kan ik niet toelaten," zei minister De Backer op de nieuwjaarsreceptie van het DG Digitale Transformatie. "De manoeuvreerruimte is beperkt, maar we gaan alles uit de kast halen om oplossingen te vinden."

De Backer geeft toe dat er momenteel nog veel onduidelijkheid heerst. Veel projecten rond digitalisering zijn de afgelopen jaren uitgewerkt en voorbereid, maar worden pas naar het einde van de legislatuur opgeleverd. Dat laatste luik is vaak ook het duurste waardoor hetzelfde budget als het jaar voorheen niet volstaat.

In zijn speech zegt De Backer te willen focussen op drie luiken: continuïteit van de dienstverlening, de opgestarte werven ook afwerken en projecten die al klaar zijn, zoals eBox, overeind houden. Hij geeft daarbij zelf toe dat er nog geen plan is hoe dat in goede banen wordt geleid, maar hoopt in de komende dagen of weken daar meer duidelijkheid over te brengen.