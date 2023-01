Een meerderheid van de Vlamingen houdt zijn persoonlijke gegevens liever voor zichzelf. Dat moet blijken uit een studie van imec-onderzoekers aan de UGent en VUB.

77% van de Vlamingen in de studie lijkt ervan overtuigd dat internetbedrijven niet het beste voorhebben met hun gegevens, 63% toont zich bezorgd om hun online privacy, 73% stoort zich dan weer aan een gebrek aan transparantie van deze bedrijven over welke gegevens ze bezitten. Dat stellen de onderzoekers in de eerste editie van de SolidMonitor. Ze baseren zich daarvoor op een enquête bij 2.500 Vlamingen, uitgevoerd door imec-onderzoekers aan de UGent en VUB.

Het onderzoek wil pijlen naar de mening van Vlamingen over privacy en persoonlijke data en, niet toevallig, of ze klaar zijn voor een technologie als datakluizen. De Solid technologie laat mensen toe iets meer controle over hun data te krijgen door data en apps van elkaar los te koppelen. Daarbij zitten jouw gegevens in een persoonlijke datakluis en geef je apps apart toegang tot de data die ze nodig hebben. Het zou internetbedrijven moeten aanzetten om niet langer grote databanken van gegevens aan te leggen.

Onder meer het SolidLab aan imec en het Datanutsbedrijf van de Vlaamse overheid werken aan de technologie en volgens deze studie is er wel een markt voor. 72% van de ondervraagden gaat akkoord met de stelling dat je als burger geen controle meer hebt over welke persoonlijke informatie verzameld en gebruikt wordt. 2 op 3 ondervraagden geven aan dat zo'n datakluis hen een gevoel van controle zou kunnen geven. Bijna de helft (49%) van de respondenten ziet zichzelf een persoonlijke datakluis gebruiken in de nabije toekomst.

