8chan, de site die ondertussen aan drie verschillende massaschietpartijen wordt gelinkt, heeft het moeilijk om online te blijven. De extra aandacht lijkt ook andere neonazi-sites plat te leggen.

Het forum, dat vooral populair is bij extremistische internetculturen en haatgemeenschappen, kwam in de aandacht omdat de schutter van het bloedbad in El Paso er zijn schietpartij aankondigde met een lange tirade. Het is al de derde keer dat een extreemrechtse schutter 8chan gebruikt om zijn 'manifest' te publiceren, en dat lijkt de druppel te zijn voor veel providers. Het forum ging gisteren offline nadat Cloudflare zijn infrastructuurdiensten voor de site afsloot. Sindsdien staan internetdiensten in de rij om de site (die enkele jaren probleemloos zijn gangen kon gaan), de toegang te ontzeggen.

Na de aankondiging van Cloudflare vond 8chan vrij snel een nieuwe leverancier voor infrastructuurdiensten. Het gaat om het bedrijf Bitmitigate, dat zich lijkt te specialiseren in sites die elders moeilijk aan de bak komen. 8chan verhuisde voor DNS- en hostingdiensten ook meteen naar Epik, het moederbedrijf van Bitmitigate. Op zich is dat geen verrassing, gezien Epik nogal wat extreemrechts gedachtegoed host. Het levert onder meer hostingdiensten voor The Daily Stormer (die eerder al door Cloudflare was afgestoten) en Gab, een sociaal netwerk met minimale moderatie, waar mensen die voor Facebook te extremistisch zijn een plek vinden. Alle drie sites, dus, die zich niet geweldig houden aan de traditionele 'terms of service'-regels rond opruiende taal.

Epik zelf ziet zich dan ook eerder als een Zwitserland onder hostingproviders, "een neutrale service provider die geen accounts zal afsluiten gebaseerd op sociale of politieke druk", zo zegt CEO Rob Monster aan techsite TechCrunch. Probleem is dat Epik dan wel een hostingbedrijf is, het heeft geen eigen datacenter. Het bedrijfje huurt zijn eigenlijke servers bij een grote provider, Voxility, En die ziet het helemaal niet zitten om platformen te hosten waar terroristen hun propaganda plaatsen. Zeker niet wanneer ze daar op publieke manier op attent worden gemaakt door Alex Stamos, de voormalige CSO van Facebook.

Nadat het bedrijf merkte dat een van zijn klanten 8chan wil hosten, trok Voxility de stekker uit alle diensten van Epik, en zijn de drie sites nu allemaal offline. Ondertussen heeft ook Tucows, de domeinnaamprovider van 8chan, aangegeven dat het niets meer met de site te maken wil hebben.

Om online te blijven heeft een site een viertal dingen nodig: een domeinnaam, een DNS-host, een eigenlijke server en - steeds vaker en zeker als het om een grote of controversiële site gaat - infrastructuurdiensten die zorgen voor caching en bescherming tegen DDoS-aanvallen. 8chan is die nu alle vier kwijt. Wil ze haar haat nog naar de massa brengen, zal ze op zoek moeten naar nieuwe providers.

Hoe goed dat lukt, is een andere vraag. Er zijn hostingbedrijven in landen zoals Rusland die voor een stevige prijs (en meestal lage bandbreedte) sites hosten ongeacht de inhoud ervan. Het is ook mogelijk dat ze, zoals phishingsites en veel illegale downloadsites, van host naar host zullen springen. Het lijkt er hoe dan ook op dat de sites aan snelheid en relevantie zullen moeten inboeten, omdat veel grote providers er niet langer mee geassocieerd willen worden.