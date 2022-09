De voorgenomen overname van Zendesk door investeerders voor tien miljard dollar loopt tegen weerstand aan. Aandeelhouder Light Street keert zich tegen de overname en wil het bedrijf op de beurs houden.

Light Street stelt een alternatieve strategie voor, meldt Bloomberg. Deze omvat onder meer een investering van 4 miljard dollar, waarmee Zendesk onafhankelijk moet blijven. De aandeelhouder wil dat Zendesk fondsen werft door 1 miljard dollar in aandelen beschikbaar te maken, en een schuld van 2 miljard euro aanneemt.

Overname van SurveyMonkey

Dit moet een overname van SurveyMonkey mogelijk maken. SurveyMonkey is een bedrijf dat Zendesk eerder al probeerde over te nemen. Het overnamebod werd toen niet geaccepteerd. In reactie hierop is het bestuur van Zendesk met potentiële kopers in gesprek gegaan. Light Street wil echter dat Zendesk een nieuwe poging onderneemt om SurveyMonkey in te lijven.

Ook wil Light Street dat Zendesk zijn management versterkt. De huidige CEO van Zendesk moet volgens de aandeelhouder worden vervangen. De nieuwe CEO moet meer ervaring hebben in de softwaresector, stelt Light Street. Het aantal bestuursleden zou moeten worden verhoogd tot tien, waarbij ruimte komt voor vijf onafhankelijke leden.

Hoger bod geweigerd

Zendesk kampt al een tijdje met strubbelingen over de richting die het uit wil gaan. De overname voor tien miljard dollar van afgelopen juni is op zich al een troostprijs, want in februari weigerde het nog een overnamebod van 17 miljard dollar. Maar uitspraken van Zendesk dat het onafhankelijk wil blijven, deed de aandelenkoers dalen.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

