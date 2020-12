De aandeelhouders van sociaal netwerk Pinterst hebben een zaak aangespannen waarin ze het bedrijf oproepen komaf te maken met een racistische en seksistische werkcultuur.

Een groep aandeelhouders daagt Pinterest en diens raad van bestuur voor de rechter voor wat het een systematische cultuur van discriminatie tegen vrouwen en minderheden noemt. De groep zegt dat Pinterest zijn plichten niet nakomt omdat die cultuur vrouwelijke directeuren afstootte, en omdat het, kort gezegd, slecht is voor het imago van de site.

Pinterest is een visueel sociaal netwerk waarop mensen foto's bijhouden en delen van dingen die ze leuk vinden. Het is vooral populair bij vrouwen, en als zo'n bedrijf dan publiek bekend staat als seksistisch en racistisch, kan dat schade toebrengen aan het merk, en bij gevolg aan de waarde van het bedrijf voor de aandeelhouders.

In de aanklacht verwijzen de aandeelhouders naar eerdere aantijgingen van discriminatie in het bedrijf, en naar nieuwe getuigenissen. In mei van dit jaar kwamen getuigenissen buiten van twee zwarte vrouwen die het bedrijf hadden verlaten omwille van racistisch gedrag tegenover hen. Onderzoek van verschillende kranten en nieuwssites in de weken daarna legde de verhalen boven van een twintigtal ex-werknemers. Zij schetsten het beeld van een bedrijf waar vrouwen snel aan de deur worden gezet, terwijl directeuren zelfs na verscheidene klachten over hun gedrag op hun plaats mogen blijven.

In augustus kwam er bovendien een rechterlijke aanklacht van Francoise Brougher, de voormalige COO, tegenover het bedrijf. Ze gaf daarin aan dat ze ontslagen was omdat ze geklaagd had over loondiscriminatie op basis van geslacht. In die rechtszaak werd ze bijgestaan door de eerdere getuigen, en weer een hoop nieuwe getuigen met eenzelfde verhaal over een giftige werkcultuur waarin vooral zwarte en Latina vrouwen lijken uitgesloten van promoties, en waarin het HR-bedrijf discriminerende methodes gebruikt om vacatures in te vullen.

Inclusief imago

Dat soort giftige cultuur is spijtig genoeg niet abnormaal, denk bijvoorbeeld aan de schandalen rond Uber, maar het staat in schril contrast met het beeld dat Pinterest zelf naar voren schuift. De site rolt geregeld functies uit die rekening houden met culturele gevoeligheden, of die minderheden een platform moeten geven.

"Pinterest en de raad van bestuur nemen hun plichten aan de aandeelhouders zeer ernstig en we zijn vastbesloten om onze inspanningen voort te zetten, zodat Pinterest een plek is waar al onze werknemers zich ondersteund voelen", zegt een woordvoerder in een mededeling aan techsite Ars Technica. Het bedrijf heeft sinds de aanklacht van Brougher ook een reeks diverse vrouwen aangenomen voor belangrijke functies.

Voor de aandeelhouders is dat niet genoeg. Zij vragen aan de rechtbank een bevel dat het bedrijf de nodige acties onderneemt om af te komen van een systematisch patroon van discriminatie, en vragen ook een geldboete. De zaak doet denken aan een gelijkaardige aanklacht van de aandeelhouders van Google, die de techgigant voor de rechter daagden om de manier waarop er met seksueel wangedrag werd omgegaan. Ook daar gaven aandeelhouders aan dat Google zijn plichten tegenover hen ontliep. De zaak werd uiteindelijk geschikt voor 310 miljoen dollar.

