Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft een rechtszaak geschikt met zijn aandeelhouders rond de manier waarop het met aantijgingen van seksueel misbruik omgaat.

Als onderdeel van de schikking gaat Alphabet 310 miljoen dollar besteden aan een fonds dat diversiteit, gelijkheid en inclusie moet steunen. Daarmee komt meteen ook een einde aan de zaak die in 2019 werd opgestart door een reeks aandeelhouders van de techgigant.

Aanleiding van de rechtszaak was, onder meer, het nieuws dat ex-topman Andy Rubin, de man achter Android, zich schuldig had gemaakt aan seksueel wangedrag tegenover een vrouwelijke collega. Google achtte de beschuldiging geloofwaardig genoeg om de man aan de deur te zetten, maar deed dat zonder de feiten te benoemen en met een afscheidsbonus van maar liefst 90 miljoen dollar. Ook een reeks andere topmannen van het bedrijf zouden zich hebben schuldig gemaakt aan wangedrag.

Die gouden parachute, en Google's neiging om beschuldigingen onder de mat te vegen, zorgde eind 2018 voor verontwaardiging en leidden onder meer tot een 'walkout' van vrouwelijke werkneemsters van het bedrijf. Enkele aandeelhouders startten daarop een rechtszaak.

Met de schikking hopen die nu dat er grondige veranderingen komen in de manier waarop Alphabet beheerd wordt. Onder meer het ontslag van David Drummond, Alphabet's chief legal officer die zelf beschuldigd wordt van wangedrag, en het vertrek van Google CEO Eric Schmidt uit de raad van bestuur worden gezien als goede tekenen.

Als onderdeel van de schikking gaat Alphabet 310 miljoen dollar besteden aan een fonds dat diversiteit, gelijkheid en inclusie moet steunen. Daarmee komt meteen ook een einde aan de zaak die in 2019 werd opgestart door een reeks aandeelhouders van de techgigant.Aanleiding van de rechtszaak was, onder meer, het nieuws dat ex-topman Andy Rubin, de man achter Android, zich schuldig had gemaakt aan seksueel wangedrag tegenover een vrouwelijke collega. Google achtte de beschuldiging geloofwaardig genoeg om de man aan de deur te zetten, maar deed dat zonder de feiten te benoemen en met een afscheidsbonus van maar liefst 90 miljoen dollar. Ook een reeks andere topmannen van het bedrijf zouden zich hebben schuldig gemaakt aan wangedrag. Die gouden parachute, en Google's neiging om beschuldigingen onder de mat te vegen, zorgde eind 2018 voor verontwaardiging en leidden onder meer tot een 'walkout' van vrouwelijke werkneemsters van het bedrijf. Enkele aandeelhouders startten daarop een rechtszaak. Met de schikking hopen die nu dat er grondige veranderingen komen in de manier waarop Alphabet beheerd wordt. Onder meer het ontslag van David Drummond, Alphabet's chief legal officer die zelf beschuldigd wordt van wangedrag, en het vertrek van Google CEO Eric Schmidt uit de raad van bestuur worden gezien als goede tekenen.