De aandeelhouders van het Nederlandse Takeaway.com zijn akkoord met de overname van hun Britse concurrent Just Eat.

Volgens Reuters gaan de aandeelhouders akkoord met een overname ter waarde van 5,9 miljard pond (6,95 miljard euro), al gaat het in praktijk om een overname die wordt betaald in aandelen.

De fusieplannen tussen beide maaltijdbezorgplatformen raakten afgelopen zomer bekend. Het hoofdkwartier zou in Amsterdam, waar Takeaway momenteel zit, komen. Samen waren de twee goed voor 360 miljoen bestellingen en een omzet van 7,2 miljard euro in 2018. Sinds de overname van Pizza.be in 2016 is Takeaway.com ook in België actief.

Reuters zegt dat volgens Takeaway zo'n 46 procent van de aandeelhouders in december al akkoord gingen met de overname. Ook concurrent Prosus aasde op Just Eat, maar die blijft nu op zijn honger zitten.

Volgens Reuters gaan de aandeelhouders akkoord met een overname ter waarde van 5,9 miljard pond (6,95 miljard euro), al gaat het in praktijk om een overname die wordt betaald in aandelen.De fusieplannen tussen beide maaltijdbezorgplatformen raakten afgelopen zomer bekend. Het hoofdkwartier zou in Amsterdam, waar Takeaway momenteel zit, komen. Samen waren de twee goed voor 360 miljoen bestellingen en een omzet van 7,2 miljard euro in 2018. Sinds de overname van Pizza.be in 2016 is Takeaway.com ook in België actief.Reuters zegt dat volgens Takeaway zo'n 46 procent van de aandeelhouders in december al akkoord gingen met de overname. Ook concurrent Prosus aasde op Just Eat, maar die blijft nu op zijn honger zitten.