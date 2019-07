Maaltijdbezorgdplatformen Takeway.com en Just Eat willen fuseren. Het nieuwe bedrijf krijgt haar hoofdkwartier in Amsterdam.

Beide bedrijven bevestigen de gesprekken, al is de fusie nog niet rond. Samen zijn ze goed voor 360 miljoen bestellingen en een omzet van 7,2 miljard euro in 2018.

Een naam voor het fusiebedrijf is er nog niet. Maar in zo'n combinatie zouden de aandeelhouders van Just Eat 52,2 procent van de totale groep krijgen, met 47,8 procent

Het hoofdkwartier van de nieuwe groep komt in Amsterdam, waar Takeaway.com momentele is gevestigd. Mike Evans, hoofd van Just Eat, wordt voorzitter van het bedrijf. Jitse Groen, CEO van takeaway.com wordt CEO van de gecombineerde groep.

In België is takeaway.com actief sinds de overname van Pizza.be, dat het in 2016 overnam van toenmalige concurrent Just Eat.