Aangepaste oktober-update Windows 10 is klaar

De meest recente halfjaarlijkse update van Windows 10 werd begin oktober in allerijl stilgelegd na problemen bij gebruikers. Op sommige pc's verdwenen bestanden, programma's of soms hele mappen waardoor de uitrol snel werd stilgelegd.

Sinds deze week is de update (versie 1809) opnieuw beschikbaar. Maar uit voorzichtigheid wordt deze niet meteen op grote schaal uitgerold. Zo zal je pc enkel de melding van een update geven als Microsoft zeker is dat een configuratie zoals bij jouw computer zal werken. Wie wil kan in de instellingen van Windows 10 wel handmatig zoeken naar updates.