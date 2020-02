Een aanklacht van Huawei tegen de Amerikaanse overheid is afgewezen door een Amerikaanse rechter. Huawei vocht een verbod aan waardoor Amerikaanse overheidsdiensten geen Huawei-apparatuur kunnen kopen.

Een federale rechter in Texas oordeelde dat het Amerikaanse Congres wettelijk heeft gehandeld met het aannemen van deze wet, zo meldt nieuwszender CNN.

De zaak draait om de National Defense Authorization Act. Deze wetgeving bepaalt onder meer dat overheidsdiensten voor belangrijke infrastructuur geen apparatuur van Huawei of ZTE mogen gebruiken. Huawei stelt dat dit indruist tegen de scheiding der macht en stapte naar de rechter om de wet van tafel te krijgen.

'Geen constitutioneel recht'

De federale rechter die zich over de zaak boog gaat echter niet mee in de redenering van Huawei. Hij oordeelde dat het kunnen sluiten van een contract met de Amerikaanse federale overheid geen constitutioneel recht is, maar een privilege. Daarnaast vindt de rechter dat Huawei door het verbod niet ernstig wordt beperkt, aangezien het bedrijf zaken kan blijven doen met bedrijven en individuen in de VS, evenals met partijen in andere landen.

Huawei laat in een reactie weten teleurgesteld te zijn en meldt andere juridische mogelijkheden te onderzoeken.

In samenwerking met Dutch IT-channel

