In september geïntroduceerd, en nu eindelijk ook in België: de Huawei Mate 30 Pro, in beperkte oplage. Gesaboteerd door een Amerikaans handelsconflict met China en dus zonder de apps en diensten van Google. Valt met zo'n toestel eigenlijk nog te werken, of loopt Huawei's paradepaardje zo mank als maar zijn kan? Wij zochten het voor u uit.

De Huawei Mate 30 Pro had de overtreffende trap moeten zijn van de P30 Pro en zijn rechtstreekse voorganger, de Mate 20 Pro uit 2018. Technisch gezien is dat ook geen enkel probleem: de smartphone behoort - zelfs vijf maanden na z'n introductie - nog altijd tot de krachtigste, meest geavanceerde toestellen die u kan kopen, en de optiek (met vier camera's aan de achterzijde plus een selfie-exemplaar) is tot dusver zelfs ongeëvenaard.

Wellicht zal de nagelnieuwe Samsung Galaxy S20 qua camerakwaliteit enigszins in de buurt komen, maar dat apparaat hebben we - bij gebrek aan review-samples - nog niet uitgebreid kunnen testen.

Wat met de bruikbaarheid?

Over de specificaties gaan we het in dit artikel sowieso niet te veel hebben. Wel over de bruikbaarheid van dit apparaat. Want laten we wel wezen: een Android-smartphone zonder Google-apps, dat klinkt een beetje als een café zonder bier. Voor de duidelijkheid: Android is ook een Google-product, maar de openbronversie van het besturingssysteem die op de Mate 30 Pro draait, valt niet onder het Amerikaanse handelsverbod en mag daarom gewoon door Huawei worden gebruikt.

Aan de achterzijde heeft de Huawei Mate 30 Pro liefst vier camera's. © Huawei

Op het eerste gezicht zijn er maar weinig verschillen met de 'échte' Android 10-versie. Visueel al helemaal niet, omdat Huawei de interface van het toestel met het eigen EMUI 10-sausje dezelfde look & feel geeft als zijn andere toptoestellen. Mogelijk ontvangt de openbronversie van Android in de praktijk wat minder snel updates dan de officiële versie die door de meeste andere smartphonefabrikanten wordt gebruikt, maar die tussenpozen zijn niet heel groot, en lijken bovendien alsmaar kleiner te worden.

Ook het ontbreken van de typische Google-apps (Maps, YouTube, Foto's, Documenten, Gmail, Drive...) hoeft niet onmiddellijk tot onoverkomelijke problemen te leiden. Huawei draagt om te beginnen zelf al enkele uitwijkmogelijkheden aan, zoals een eigen Foto's-app, en YouTube-video's kunnen natuurlijk ook via de browser worden bekeken. Niet via Chrome weliswaar (Google, tiens), maar via de... Huawei Browser.

Genoeg alternatieven, maar...

Ook voor al die andere Google-applicaties zijn er op het eerste gezicht genoeg alternatieven. Denk maar aan de navigatie-app Waze, Microsoft Office, Dropbox of BlueMail. Helaas voor Huawei is er ook één Google-app die niet zomaar vervangen kan worden door een alternatief, en die daardoor stevig roet in het eten gooit: Google Play.

Zonder die downloadwinkel kunnen al die alternatieven namelijk niét worden geïnstalleerd. Althans, niet op de gebruiksvriendelijke en veilige wijze die we kennen van een 'traditionele' Android-smartphone. Gevorderde gebruikers kunnen eventueel hun heil zoeken bij sites als APKMirror (waar bijna elke Android-app als een zogeheten package kan worden binnengehaald), maar die methode is omslachtig, niet honderd procent veilig (er is altijd een kleine kans op malware) en voorziet ook niet in automatische app-updates. Kortom, voor het grote publiek waar Huawei op mikt is deze methode geen oplossing.

Een ander groot gemis van de opensource-versie van Android 10, is dat dit besturingssysteem geleverd wordt zonder de zogeheten Google Play Services. Dit onderdeel is niet alleen essentieel om geïnstalleerde apps eenvoudig te updaten, maar bijvoorbeeld ook om contacten te synchroniseren en om andere apps te laten communiceren met Google-diensten. Zonder de Google Play Services zullen bepaalde andere toepassingen daarom niet of niet goed werken. Een mooi voorbeeld daarvan is WhatsApp: dat valt via een omweg wel te installeren, maar een back-up maken van al je gegevens gaat je niet lukken. Zo'n reservekopie kan namelijk alleen gemaakt worden op, jawel, Google Drive...

Eigen winkel, eigen services

Huawei is zich terdege van die problematiek bewust, en werkt intussen gezwind aan de meest voor de hand liggende oplossing: het stevig uitbreiden van het aanbod van de eigen AppGallery (sinds jaar en dag te vinden op elke Huawei-telefoon) en tegelijkertijd een boost geven aan de Huawei Mobile Services, de tegenhanger van de 'services' van Google. Dat laatste is veel Huawei-gebruikers vast niet ontgaan, want ook op andere smartphones van het bedrijf (lees: ook die met een officiële Android-versie) werden de Huawei Mobile Services de afgelopen weken tamelijk agressief gepusht.

Het uitbreiden van de AppGallery is uiteraard een werk van langere adem. Huawei staat voor het monnikenwerk om met duizenden app-ontwikkelaars afspraken te maken, die hen ervan kunnen overtuigen om voortaan ook toepassingen te ontwikkelen voor de Huawei AppGallery - naast versies voor Android en iOS, oftewel Apples App Store. Soms zal dat vlot gaan, een andere keer zal er gediscussieerd moeten worden over de centen, en bepaalde apps zullen ook gedeeltelijk herschreven moeten worden om compatibel te zijn met de Huawei Mobile Services. Of om ook perfect te kunnen functioneren zonder de services van Google, zo je wil. En dat grapje mag kennelijk wat kosten: Huawei zette zopas alvast een miljard dollar opzij om app-ontwikkelaars naar het nieuwe platform te lokken.

Er kunnen best al wel wat apps geïnstalleerd worden via Huawei's AppGallery. Van internationale content van het kaliber Booking.com en Amazon Shopping, tot lokale toepassingen als My bpost, itsme en de app van Immoweb. Een noemenswaardig alternatief voor Google Translate is dan weer Microsoft Translate, dat dankzij een samenwerking met Huawei gebruikmaakt van de kunstmatige intelligentie in de hoofdprocessor van deze smartphone. En door een recente deal met TomTom zal de Chinese fabrikant waarschijnlijk spoedig kunnen beschikken over een navigatie-app à la Google Maps, maar dan gepowerd door de Nederlandse navigatiespecialist.

Tegelijkertijd kunnen we er niet omheen dat er nog tal van grote (en nog veel meer kleinere) apps ontbreken in de AppGallery. Denk aan WhatsApp, Facebook, Instagram, Spotify, de app om je Sonos-luidsprekers te bedienen, enzovoort. Bezitters van een Google Chromecast, een gadget om beeld en geluid van de smartphone naar een televisie te streamen, lopen ook vast met de Huawei Mate 30 Pro, net als iedereen die gewend is om zijn smartphone en andere slimme gadgets te bedienen via spraak, met behulp van de Google Assistent.

Conclusie

De Huawei Mate 30 Pro is pijlsnel, bloedmooi en levert met zijn indrukwekkende optiek (waaronder twee camera's van 40 megapixel) wat ons betreft de beste foto's van alle smartphones. Voor het grote publiek is dit toestel echter niet geschikt. Daarvoor zijn we met z'n allen intussen té afhankelijk geworden van de eigen apps van Google, maar misschien nog wel meer van de Google Play Store en Google Play Services. Huawei werkt achter de schermen keihard aan twee alternatieven voor deze essentiële onderdelen. Daarbovenop zit er bij de Chinese techreus ook nog een eigen besturingssysteem in de pijplijn, Harmony OS, om in de toekomst helemaal onafhankelijk te worden van zowel Google als van de Amerikaanse overheid (en eventuele niéuwe handelssancties).

We achten Huawei hier zeker toe in staat, en kunnen de ontwikkelingen ook alleen maar toejuichen. De wereld van de mobiele apps en besturingssystemen wordt al veel te lang gedomineerd door Apple en Google, twee Amerikaanse bedrijven die samen té sterk bleken voor die derde techgigant uit de VS, Microsoft. Wellicht lukt Huawei wél wat Microsoft met het geflopte Windows Phone-platform destijds niet voor elkaar kreeg: een enorme 'installed base' van 600 miljoen gebruikers wereldwijd en aan marktaandeel dat over 2019 groter was dan dat van Apple (17,6 versus 13,9 procent, volgens IDC), geeft de Chinezen alvast een niet te onderschatten voorsprong.

Waar Huawei wel heel goed voor moet oppassen, is dat de ingezette inhaalbeweging niet te lang gaat duren. Veel consumenten durven nu al geen nieuw Huawei-toestel meer te kopen, zelfs als dat wél nog gewoon over alle Google-goodies beschikt. Die angst zal het bedrijf snel moeten wegnemen door zo gauw mogelijk zelf een goedgevulde app-winkel aan te bieden.

Of het vertrouwen daarmee volledig kan worden hersteld, is dan nog maar de vraag. Apps downloaden bij een Amerikaanse internetgigant die zowat alles over je weet is één ding, maar volledig afhankelijk zijn van een downloadwinkel van een Chinees bedrijf, dat voelt toch nog een beetje als kiezen tussen de pest en de cholera. Aan Huawei om de komende tijd het tegendeel te bewijzen zeker?

Richtprijs: 1.099 euro

De belangrijkste specificaties op een rij De Huawei Mate 30 Pro heeft een OLED-scherm van 6,53-inch met een FHD+ resolutie van 2.400 x 1.176 pixels, is water- en stofbestendig volgens de IP68-rating, wordt aangedreven door een Kirin 990 octa-core processor (2 x Cortex-A76 gebaseerd op 2,86 GHz + 2 x Cortex-A76 gebaseerd op 2,09 GHz + 4 x Cortex-A55 1,86 GHz) en beschikt over 8 GB RAM en 256 GB werkgeheugen. De camera's: een SuperSensing Cine Camera van 40 MP (f/1.8), een SuperSensing Camera van 40 MP (f/1.6 diafragma, OIS), een 8 MP zoomlens (f/2.4 diafragma, OIS) en een 3D dieptegevoelige camera. Aan de voorkant: een selfiecamera van 32 MP met diagfragma f/2.0.

De Huawei Mate 30 Pro © Huawei

