is redacteur bij Data News

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn er slechts 180 internetaansluitingen bijgekomen op de bedrijfsmarkt. Dat is een groei van amper 0,04 procent.

Het totaal aantal actieve internetverbindingen bedraagt momenteel, op het einde van het eerste kwartaal van 2019, 4.427.212 aansluitingen. Dat is een stijging van 2,81 procent op jaarbasis of 1,03 procent ten opzichte van eind 2018. Netto komt dat neer op 45.089 aansluitingen ten opzichte van eind vorig jaar.

De cijfers zijn afkomstig van ISPA België, de vereniging van internetproviders.

Op de bedrijfsmarkt is de stijging een pak kleiner. Daar bedraagt het totaal aantal actieve aansluitingen 431.450 lijnen, maar dat zijn er slechts 0,04 procent of 180 meer dan in het vierde kwartaal van 2018. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018, een jaar geleden, gaat het wel nog op een stijging van 3,48 procent.