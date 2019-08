Softwarebedrijf Abbyy neemt het in Philadelphia gevestigde process intelligence-platform TimelinePI over. De overname moet Abbyy toelaten om zich beter te positioneren in digitale transformatie en process mining.

Abbyy heeft de overname van TimelinePI afgerond. Met TimelinePI haalt Abbyy een process intelligence-platform in huis. Het platform helpt gebruikers om elk bedrijfsproces te begrijpen, te monitoren en te optimaliseren. Process mining is een van de belangrijke componenten om een digitale transformatie te doen slagen en wordt door Gartner als een van de meest disruptieve technologietrends voor 2019 omschreven. Process mining wordt vooral ingezet bij business process automation en robotic process automation: precies de twee pijlers waar Abbyy vooral op focust. TimelinePI biedt inzicht in de procescontext, terwijl Abbyy de zakelijke content diepgaand analyseert. 'Digital IQ for the enterprise' heet dat bij het bedrijf.

Overnameprijs niet bekend

Abbyy zal het TimelinePI-platform blijven aanbieden en verder ontwikkelen. De oplossingen zullen zowel apart als in gebundelde vorm aangeboden worden. De intentie tot overname van TimelinePI werd trouwens in mei aangekondigd. Hoeveel Abbyy uiteindelijk betaalt voor het bedrijf werd niet meegedeeld. TimelinePI-oprichters Scott Opitz en Alex Elkin blijven aan boord en worden lid van het managementteam.