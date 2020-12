IT-groep NTT heeft een nieuwe wereldwijde CEO gekozen. Abhijit Dubey neemt dit voorjaar de rol over van Jason Goodall.

Begin deze maand maakte Goodall bekend dat hij zijn rol als topman neerlegt op 1 april. NTT, tot vorig jaar in ons land bekend als Dimension Data, kiest nu voor Abhijit Dubey. Hij komt begin februari aan boord en zal in april de taken van Goodall overnemen.

Overgangsperiode

Dubey stapt over van McKinsey and Company waar hij senior partner was en werkte vanuit Seattle. Met zijn overstap verhuist hij dus naar NTT's hoofdkantoor in Londen. De man werkte twintig jaar voor de consultancygroep. Daarvoor haalde bij een master industrial engineering en engineering management aan Stanford en een Bachelor of Science mechanical aan het Indian Institute of Technology in Mumbai.

Goodall blijft wel nog betrokken bij het bedrijf. Er komt een overgangsperiode tot 30 juni. Hij blijft ook lid van de raad van bestuur en word strategisch adviseur van NTT Venture Capital. Voorzitter Tsunehisa Okuno bedankt Goodall voor zijn toewijding de afgelopen 23 jaar en kijkt uit naar de nieuwe samenwerking met zijn opvolger.

Begin deze maand maakte Goodall bekend dat hij zijn rol als topman neerlegt op 1 april. NTT, tot vorig jaar in ons land bekend als Dimension Data, kiest nu voor Abhijit Dubey. Hij komt begin februari aan boord en zal in april de taken van Goodall overnemen.Dubey stapt over van McKinsey and Company waar hij senior partner was en werkte vanuit Seattle. Met zijn overstap verhuist hij dus naar NTT's hoofdkantoor in Londen. De man werkte twintig jaar voor de consultancygroep. Daarvoor haalde bij een master industrial engineering en engineering management aan Stanford en een Bachelor of Science mechanical aan het Indian Institute of Technology in Mumbai.Goodall blijft wel nog betrokken bij het bedrijf. Er komt een overgangsperiode tot 30 juni. Hij blijft ook lid van de raad van bestuur en word strategisch adviseur van NTT Venture Capital. Voorzitter Tsunehisa Okuno bedankt Goodall voor zijn toewijding de afgelopen 23 jaar en kijkt uit naar de nieuwe samenwerking met zijn opvolger.