De optionele abonnementsformule waar Twitter aan werkt luistert naar de naam Twitter Blue en zou maandelijks 2,99 dollar gaan kosten. Tot de betaalde functies behoort onder meer een mogelijkheid om een tweet op het laatste moment te annuleren. Dat claimt Twitter-gebruiker Jane Manchun Wong, die wel vaker nieuwigheden in software en bij sociale netwerken ontdekt.

Manchun Wong vond verschillende nieuwe betaalde functies terug in de code van Twitter. Zo is er Collections, een plek waar gebruikers hun favoriete tweets kunnen organiseren in verzamelingen, om ze later makkelijker terug te vinden. Een dergelijke functie stond al sinds jaar en dag op het verlanglijstje van veel Twitter-gebruikers.

Tikfout of spijt?

Daarnaast is er de eerdergenoemde Undo-functie: zelfs na het posten van een tweet krijgen gebruikers nog even de tijd om het bericht te annuleren, voordat het online verschijnt. Handig als je een tikfout hebt gemaakt, of meteen na het posten spijt krijgt van de boodschap die je de wereld instuurde. De tijd die je hebt om een post ongedaan te maken, lijkt volgens Manchun Wong instelbaar te zijn.

Ze verwacht ook dat Twitter verschillende abonnementsformules gaat hanteren, vanaf 2,99 dollar per maand, waarbij de duurdere opties uiteraard meer functionaliteit zullen bieden.

De betaalde snufjes komen niet als een verrassing. Twitter kondigde eind februari al aan dat het nadenkt over abonnementen, een manier om de inkomsten te diversifiëren en minder afhankelijk te zijn van reclame-inkomsten.

Twitter is calling their upcoming Subscription Service “Twitter Blue”, priced at $2.99/month for now, including paid features like:



Undo Tweets: https://t.co/CrqnzIPcOH



Collections: https://t.co/qfFfAXHp1o pic.twitter.com/yyMStpCkpr — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 15, 2021

