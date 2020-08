HR-dienstenbedrijf Acerta start een deelplatform waarop bedrijven personeel onder elkaar kunnen delen. Dat kan ontslagrondes en tijdelijke werkloosheid vermijden, zegt het bedrijf.

Via Bridge, zoals het platform heet, kunnen werknemers vrijwillig instappen en krijgen ze via Acerta de kans om tijdelijk bij een ander bedrijf aan de slag te gaan. Later keren ze terug naar hun oorspronkelijke werkgever. Ze blijven de hele tijd hun sociale bescherming en contractuele verworvenheden behouden.

Flexibelere arbeidsmarkt

'Door de coronacrisis moesten heel wat bedrijven de activiteiten terugschroeven, terwijl andere net meer werk hadden, al dan niet door hun activiteiten aan te passen. Denk aan de productie van mondmaskers, plexiplaten, signalisatie en dergelijke', zegt Kathelijne Verboomen van Acerta. 'Ook landbouwbedrijven die gebruikmaken van seizoenarbeiders dreigden handen te kort te komen. Het is in deze sectoren, en in periodes als deze, dat delen van werknemers de arbeidsmarkt flexibeler maakt.'

Lees ook: Agoria lanceert uitwisselingsplatform voor ingenieurs

Compleet nieuw is het idee overigens niet. Technologiefederatie Agoria kwam in juni al met een uitwisselingsplatform specifiek voor ingenieurs en andere hooggekwalificeerde profielen.

Via Bridge, zoals het platform heet, kunnen werknemers vrijwillig instappen en krijgen ze via Acerta de kans om tijdelijk bij een ander bedrijf aan de slag te gaan. Later keren ze terug naar hun oorspronkelijke werkgever. Ze blijven de hele tijd hun sociale bescherming en contractuele verworvenheden behouden.'Door de coronacrisis moesten heel wat bedrijven de activiteiten terugschroeven, terwijl andere net meer werk hadden, al dan niet door hun activiteiten aan te passen. Denk aan de productie van mondmaskers, plexiplaten, signalisatie en dergelijke', zegt Kathelijne Verboomen van Acerta. 'Ook landbouwbedrijven die gebruikmaken van seizoenarbeiders dreigden handen te kort te komen. Het is in deze sectoren, en in periodes als deze, dat delen van werknemers de arbeidsmarkt flexibeler maakt.'Compleet nieuw is het idee overigens niet. Technologiefederatie Agoria kwam in juni al met een uitwisselingsplatform specifiek voor ingenieurs en andere hooggekwalificeerde profielen.