Acquia, het softwarebedrijf dat opgericht werd door Drupal-uitvinder Dries Buytaert, neemt AgilOne over. Dat bedrijf is gespecialiseerd in het samenbrengen van klantengegevens voor gepersonaliseerde marketing.

De Vlaming Dries Buytaert richtte Acquia op in 2007 als commerciële verderzetting van het open source CMS-platform Drupal dat hij eerder had ontwikkeld. In september kreeg Acquia een nieuwe meerderheidsaandeelhouder. Sindsdien wordt het bedrijf gewaardeerd op bijna één miljard dollar en leken overnames voor de hand te liggen.

Dat blijkt nu ook het geval. Het in Boston gevestigde Acquia neemt AgilOne over, een bedrijf uit Silicon Valley dat klantendata uit verschillende kanalen centraliseert. De 120 personeelsleden van AgilOne zullen de duizend werknemers van Acquia, vervoegen. Omer Artun, de oprichter en CEO van AgilOne, wordt 'chef wetenschap' bij Acquia.

Een overnamebedrag werd niet bekendgemaakt. Het bedrijf verwacht de deal volgende week volledig af te ronden, waarna het binnen de negentig dagen de technologie van AgilOne in zijn software wil integreren.

AgilOne gebruikt machine learning om rommelige klantendata uit verschillende kanalen samen te brengen en om die daarna te kunnen analyseren. Retailers hebben bijvoorbeeld vaak dezelfde klant in verschillende systemen onder verschillende namen, zoals 'Dries Buytaert' in één systeem en 'D. Buytaert' in een ander. De software kan onder meer voorspellen of een klant gevoelig is voor speciale kortingen of meteen de volle pot zal betalen, schrijft The Wall Street Journal. Ook bedrijven als Adobe en Salesforce hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in dat soort technologie.

"Marketeers eisen meer flexibiliteit en controle over de tools die ze gebruiken voor de customer experience. Helaas zijn veel van deze oudere tools duur, missen ze realtime interacties en moderne API's en vergrendelen ze data in silo's zodat ze niet toegankelijk zijn voor andere applicaties", zegt Buytaert. "AgilOne en Acquia zijn beiden gebaseerd op open source-technologie en brengen via open API's data van externe systemen binnen, waardoor het voor marketeers veel eenvoudiger wordt om in één oogopslag een beeld van een klant te krijgen."