Actie tegen vingerafdrukken op eID trekt naar Grondwettelijk hof

Vanaf april moet iedereen die een nieuwe eID aanvraagt ook twee vingerafdrukken laten registreren. Een maatregel die in november werd gestemd op vraag van N-VA, toen nog in de regering, om identiteitsfraude te voorkomen.

Maar de maatregel kan op flink wat protest rekenen. Specialist privacyrecht Matthias Dobbelaere-Welvaert kondigde eerder al verzet aan en dient vandaag een verzoekschrift in bij het Grondwettelijk Hof. Hij doet dat namens de stichting The Ministry of Privacy, waar ook de opbrengst van de crowdfundingcamapgne is ondergebracht.

De zaak wordt verdedigd door advocaat Geert Lenssens van SQ Law. Zowel hij als Dobbelaere-Welvaert zien verschillende problemen met de wet, voornamelijk dat ze buitenproportioneel is.

Lenssens: "Het grondprobleem van deze wet is dat alle staatsburgers en zelfs minderjarigen vanaf 12 jaar in feite 'gecriminaliseerd' worden. Iedereen associeert het afgeven van vingerafdrukken namelijk met het criminele milieu. Ex-minister Jan Jambon (N-VA) haalde zijn inspiratie voor de wet blijkbaar in Marokko en - hoewel een prachtig land - hebben wij hier een heel andere juridische en maatschappelijke cultuur. De Belg wil niet als de eerste de beste crimineel beschouwd worden en wil zijn vingerafdrukken niet zomaar aan de overheid kwijt.

"Wat we algemeen zien is een tendens bij bepaalde politici om onze grondrechten op de helling te zetten," zegt Dobbelaere-Welvaert. "De grondrechten zoals het verbod op discriminatie , de vrije meningsuiting, de vrijheid van vereniging maar vooral het recht op privacy staan voortdurend onder druk. Wat tot voor enkele jaren een evidentie was, staat nu ter discussie."

Slordigheden

Lenssens en Dobbelaere-Welvaert wijzen er op dat er flink wat slordigheden in de wet zitten. Zo worden vingerafdrukken niet permanent bijgehouden in een centrale databank, maar mogen ze daar wel tot drie maanden worden bewaard. Maar niets belet autoriteiten om de eID bij elk contact opnieuw in te lezen en die drie maanden weer te verlengen.

Ook zijn er risico's aan verbonden mocht die database gehackt worden. Tot slot wijzen ze er ook op dat vingerafdrukken nog steeds een foutenmarge hebben wat kan leiden tot identiteitswissels, terwijl de wet net dat wil voorkomen met de maatregel.

Lenssens: "statistieken wijzen uit dat de meeste identiteitsfraude zonder eID wordt gepleegd via het internet. Het onevenwicht ligt dan weer in het feit dat de burger essentiële biometrische informatie moet afgeven in ruil voor een illusie van een betere veiligheid."

Europees

Intussen pleit ook Europa voor het bijhouden van vingerafdrukken op de identiteitskaart, al is daar nog geen wet rond op Europees niveau. "Dat is natuurlijk geen goed nieuws, maar we zijn er wel op voorbereid. Het verzoekschrift dat we nu geschreven hebben, kan deels herbruikt worden om eventueel op Europees niveau in te zetten," zegt Dobbelaere-Welvaert aan Data News.

"Het plan is om de campagne met Stopvingerafdruk.be dan ook op Europees niveau verder te zetten. Die regelgeving is er nog niet, maar voor ons gelden dezelfde argumenten als op nationaal niveau. We houden ons klaar voor als er een beslissing op Europees niveau wordt genomen."

Om de juridische strijd, in eigen land en op termijn mogelijk Europees, verder te zetten gaat Ministry of Privacy verder met haar crowdfundingcampagne. Die bracht tot op heden 20.880 euro op, afkomstig van 704 individuele donateurs. Daarnaast hoopt Dobbelaere-Welvaert dat ook privacy- en mensenrechtenorganisaties, wel in België als daarbuiten, zich mee achter het initiatief willen scharen.