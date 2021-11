Adriana Baiceanu-Petrescu, business technology manager bij ADB Safegate, werd in 2017 genomineerd voor de ICT Young Lady of the Year-award. 'De grootste uitdaging voor de ICT-sector ligt in het mentale welzijn van de medewerkers', zegt ze.

Een wereldwijd databasebedrijf in Roemenië huurde Adriana twintig jaar geleden in vanwege haar Engelse vaardigheden. Ze coördineerde een team, deed de rekrutering en hield zich bezig met training en coaching. Ze bekwaamde zich nog meer in het HR-domein door een certificaat te halen dat nodig is om de wetgeving in Roemenië toe te passen. Via HR rolde ze de ICT-wereld in. 'Ik was een van de eerste SAP HR-consultants in mijn thuisland, waarbij ik een model ontwikkelde voor loonberekeningen in universiteiten.'

Leiderschapsprogramma's voor vrouwen

Ten tijde van haar nominatie voor de ICT Young Lady of the Year-award in 2017 werkte Adriana voor Accenture in België. 'De nominatie maakte me zichtbaarder binnen het bedrijf. Het stimuleerde me ook om nog meer deel te nemen aan activiteiten voor vrouwen. De nominatie betekende ook veel voor Accenture. Zo konden ze laten zien dat ze vrouwen echt promoten en leiderschapsprogramma's aanbieden die vrouwen helpen om mondiger te zijn en uit te drukken wat ze in hun hoofd hebben. Vrouwen gaan er vaak vanuit dat de ander wel zal raden wat ze in gedachten hebben, maar dat is niet het geval. Ze moeten spreken om gehoord te worden.'

Vrouwen in de IT-sector is een belangrijk thema voor Adriana. Bij haar vorige werkgever PWC was ze als senior manager de enige vrouw tussen mannelijke collega's. 'Ik besteedde veel aandacht aan mijn team, luisterde naar hen en bracht een vrouwelijke touch aan in die dominant mannelijke wereld. Daardoor voelde het team zich meer op zijn gemak. En ik startte ook een initiatief voor gendergelijkheid en inclusie binnen de technologie-afdeling van PWC, zodat we via die programma's meer vrouwen konden aantrekken.' Vandaag werkt Adriana zoals gezegd als business technology manager bij ADB Safegate.

Werk aan de winkel

In België is er op het vlak van gendergelijkheid nog veel werk aan de winkel, vindt ze, zeker wanneer ze het vergelijkt met haar thuisland Roemenië. 'De IT-faculteit van Roemenië bestaat voor de helft uit vrouwen. Daar hebben we geen genderprobleem. Vrouwen worden aangemoedigd om een IT-opleiding te volgen. Informatica is geslachtsneutraal. In België is dit problematischer, misschien door de manier waarop men studenten in een bepaalde richting stuurt. Ik denk dat we hier nog meer voorlichting moeten geven aan vrouwen of het curriculum moeten aanpassen zodat IT-studies hen niet meer afschrikken. Je moet niet per se kunnen coderen om in de IT actief zijn. Ik codeer ook niet, maar ontwerp wel processen en begeleid veranderingsprocessen op de IT-afdeling.'

De grootste uitdaging voor de ICT-sector vindt Adriana het mentale welzijn van de medewerkers. Zij die gewend zijn om op afstand te werken, redden zich vrij goed. 'Maar mensen die geen begeleiding krijgen of geen coach naast zich hebben, worstelen enorm. Bedrijven leggen veel nadruk op remote en virtueel werken, maar ze mogen hierbij het menselijke aspect niet vergeten. Je kunt wel expert zijn in je domein, maar als je alleen met je laptop bent, is dat niet geweldig.'

Om zich te ontspannen, leest Adriana. Ze verbetert ook haar kennis over gezond eten. 'De voorbije drie jaar volgde ik een paleodieet om beter te functioneren en een betere teint te krijgen. Ik probeer meer te leren over een gezonde levensstijl en voor mezelf te zorgen.'

Een wereldwijd databasebedrijf in Roemenië huurde Adriana twintig jaar geleden in vanwege haar Engelse vaardigheden. Ze coördineerde een team, deed de rekrutering en hield zich bezig met training en coaching. Ze bekwaamde zich nog meer in het HR-domein door een certificaat te halen dat nodig is om de wetgeving in Roemenië toe te passen. Via HR rolde ze de ICT-wereld in. 'Ik was een van de eerste SAP HR-consultants in mijn thuisland, waarbij ik een model ontwikkelde voor loonberekeningen in universiteiten.' Ten tijde van haar nominatie voor de ICT Young Lady of the Year-award in 2017 werkte Adriana voor Accenture in België. 'De nominatie maakte me zichtbaarder binnen het bedrijf. Het stimuleerde me ook om nog meer deel te nemen aan activiteiten voor vrouwen. De nominatie betekende ook veel voor Accenture. Zo konden ze laten zien dat ze vrouwen echt promoten en leiderschapsprogramma's aanbieden die vrouwen helpen om mondiger te zijn en uit te drukken wat ze in hun hoofd hebben. Vrouwen gaan er vaak vanuit dat de ander wel zal raden wat ze in gedachten hebben, maar dat is niet het geval. Ze moeten spreken om gehoord te worden.'Vrouwen in de IT-sector is een belangrijk thema voor Adriana. Bij haar vorige werkgever PWC was ze als senior manager de enige vrouw tussen mannelijke collega's. 'Ik besteedde veel aandacht aan mijn team, luisterde naar hen en bracht een vrouwelijke touch aan in die dominant mannelijke wereld. Daardoor voelde het team zich meer op zijn gemak. En ik startte ook een initiatief voor gendergelijkheid en inclusie binnen de technologie-afdeling van PWC, zodat we via die programma's meer vrouwen konden aantrekken.' Vandaag werkt Adriana zoals gezegd als business technology manager bij ADB Safegate. In België is er op het vlak van gendergelijkheid nog veel werk aan de winkel, vindt ze, zeker wanneer ze het vergelijkt met haar thuisland Roemenië. 'De IT-faculteit van Roemenië bestaat voor de helft uit vrouwen. Daar hebben we geen genderprobleem. Vrouwen worden aangemoedigd om een IT-opleiding te volgen. Informatica is geslachtsneutraal. In België is dit problematischer, misschien door de manier waarop men studenten in een bepaalde richting stuurt. Ik denk dat we hier nog meer voorlichting moeten geven aan vrouwen of het curriculum moeten aanpassen zodat IT-studies hen niet meer afschrikken. Je moet niet per se kunnen coderen om in de IT actief zijn. Ik codeer ook niet, maar ontwerp wel processen en begeleid veranderingsprocessen op de IT-afdeling.'De grootste uitdaging voor de ICT-sector vindt Adriana het mentale welzijn van de medewerkers. Zij die gewend zijn om op afstand te werken, redden zich vrij goed. 'Maar mensen die geen begeleiding krijgen of geen coach naast zich hebben, worstelen enorm. Bedrijven leggen veel nadruk op remote en virtueel werken, maar ze mogen hierbij het menselijke aspect niet vergeten. Je kunt wel expert zijn in je domein, maar als je alleen met je laptop bent, is dat niet geweldig.'Om zich te ontspannen, leest Adriana. Ze verbetert ook haar kennis over gezond eten. 'De voorbije drie jaar volgde ik een paleodieet om beter te functioneren en een betere teint te krijgen. Ik probeer meer te leren over een gezonde levensstijl en voor mezelf te zorgen.'