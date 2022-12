Afscheid van Patrick Vincent en nieuwe benoemingen bij Telenet

Telenet neemt eind deze maand afscheid van Patrick Vincent, de EVP Customer Interactions en van BASE. Luk Bruynseels wordt in april Chief Product and Technology Officer en Micha Berger gaat zich vanaf dan focussen op de uitbouw van het Telenet-netwerk in Vlaanderen en Brussel.

Patrick Vincent.