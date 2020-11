Agfa wil in twee vestigingen in het zuiden van Duitsland 150 à 160 banen schrappen. Dat heeft het Belgische beeldvormingsbedrijf donderdag bekendgemaakt.

Agfa wil de fabrieken in Peissenberg en Peiting, in Beieren, reorganiseren. De fabrieken maken apparatuur voor computerradiografie (CR). De vraag naar die technologie daalt omdat wordt overgeschakeld op directe radiografie (DR), een verandering die volgens Agfa in de coronapandemie in een stroomversnelling is gekomen.

Deel activiteiten naar China

Agfa legt een plan voor waarbij een aantal activiteiten tegen eind 2022 naar China verhuizen. De productie in Peissenberg zou worden gereorganiseerd en de site in het nabijgelegen Peiting zou Agfa sluiten. Een woordvoerder van de groep verduidelijkt dat de ingrepen 150 à 160 banen zouden kosten.

