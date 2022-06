Technologiefederatie Agoria is tevreden dat de veiling van de frequenties voor 5G snel vooruitgegaan is, maar vraagt dat de stralingsnormen snel worden verruimd om de nieuwe technologie ten volle te kunnen gebruiken.

Zeker in het zuiden van het land klagen de telecomoperatoren al lang dat de stralingsnormen, die worden vastgelegd door de gewesten, te strikt zijn om op een goede manier 5G-verbindingen te kunnen aanbieden. De Waalse regering besliste in april wel al om de norm aan te passen.

Agoria, dat de grote telecombedrijven onder zijn leden heeft, spreekt na de spectrumveiling over een mijlpaal. Maar 'om het potentieel van 5G en de sociale, economische en milieuvoordelen van deze technologie ten volle te kunnen benutten, zullen de gewesten erover moeten nadenken om de kloof met de internationale emissienormen te verkleinen', aldus Agoria-CEO Bart Steukers.

