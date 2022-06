Regulator BIPT sloot maandag de 5G-spectrumveiling af. Vijf operatoren kopen samen voor 1,2 miljard euro radiospectrum om 5G-netwerken te kunnen opzetten. Verrassing: Citymesh (deel van Cegeka) gaat daarbij in zee met Digi Communications: een Roemeens telecombedrijf.

Drie weken na de start van de laatste ronde is de veiling van het nieuwe 5G-spectrum en het bestaande 2G- en 3G-spectrim beëindigd. Vijf operatoren, met name Citymesh Mobile, Network Research Belgium, Orange Belgium, Proximus, en Telenet Group namen deel aan de veiling en konden elk een deel van het radiospectrum verwerven waarmee ze het mobiele telecomlandschap in ons land zullen bepalen voor de komende 20 jaar. In totaal brengt de veiling 1,2 miljard euro op. Dat is 468,5 miljoen euro meer dan de vastgestelde instapprijs voor de start van de veiling, zo laat regulator en beheerder van het radiospectrum BIPT weten. De overheid haalt dus meer geld op dan aanvankelijk voorzien.

De 3600 MHz-band wordt beschouwd als de belangrijkste band om de grootschalige toepassing van 5G mogelijk te maken. Voor dit spectrum zullen er uiteindelijk 5 aanbieders zijn: Citymesh Mobile, Network Research Belgium, Orange Belgium, Proximus, en Telenet Group. Er is veel meer bandbreedte dan in de 700MHz-band beschikbaar en door de hoge is hij uitermate geschikt voor allerhande industriële toepassingen. Vandaar dat NRB enkel in dit segment spectrum kocht. De andere 4 kopen ook spectrum in alle andere geveilde frequentiebanden.

Wie koopt wat precies?

Wie koopt precies welke frequenties? Een overzicht. © DN/BIPT

De 700 MHz is een nieuwe frequentieband die voor 5G-technologie zal kunnen worden gebruikt. Deze frequentieband is geschikt voor het leveren van dekking over grotere gebieden en maakt ook een betere dekking binnenshuis mogelijk. In dat opzicht is deze band allicht vooral interessant voor de 'Internet of Things'-toepassingen. De 900 MHz-, 1800 MHz- en 2100 MHz-frequentiebanden worden momenteel vooral gebruikt voor 2G-, 3G- en 4G-toepassingen.

Verrassing: de vierde speler wordt deels Roemeens

Dat bestaande operatoren 5G-rechten verwerven lag uiteraard in de lijn van de verwachtingen, en ook de kandidaturen en ambities van NRB en Citymesh (Cegeka) waren al even bekend. Toch zit er nog een verrassing in de uitkomst. Citymesh Mobile blijkt nu namelijk 51% eigendom van Citymesh - wat op zich dus deel uitmaakt van de Cegeka-groep en voor 49% van RCS & RDS. Dat is een vennootschap waarvan op zijn beurt Digi Communications de voornaamste aandeelhouder is.

Digi Communications is een Europese telecomaanbieder die vanuit Roemenië opereert en daarnaast onder meer al in Hongarije, Spanje en Italië actief is. In Portugal haalde Digi vorig jaar nog het nodige 5G-spectrum binnen. Daar komt dus nu België bij, want Citymesh en Digi willen samen een nieuw, en dus het vierde, nationaal mobiel (5G-)netwerk uitbouwen in ons land. Citymesh benadrukt dat het zowel de zakelijke als de consumentenmarkt zal bedienen. En zo krijgt ons land binnenkort dus voor het eerst in ruim 25 jaar een nieuwe nationale mobiele operator met een eigen netwerk er bij.

De spectrumveiling is tot slot nog niet helemaal voorbij. Nu moet eerst nog de positionering van de door elke operator gekochte blokken op de betrokken frequentiebanden worden bepaald. Daarna zal nog een veiling van het spectrum op de 1400 MHz-band worden gehouden.

