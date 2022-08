Sinds de ontmanteling van de gekraakte berichtendienst Sky ECC vorig jaar heeft de politie al 1.230 mensen gearresteerd. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de federale politie die de krant Het Nieuwsblad heeft opgevraagd.

Begin 2021 slaagde de federale gerechtelijke politie erin de encryptiesoftware Sky ECC te kraken, een versleutelde chatdienst die alleen draaide op speciaal daarvoor ingestelde smartphones. Die doorbraak gaf in maart 2021 aanleiding tot meer dan tweehonderd huiszoekingen en 48 arrestaties.

Exact een jaar later bleek dat al 276 nieuwe onderzoeken werden geopend en 888 verdachten waren opgepakt. Er werd toen ook meer dan negentig ton drugs in beslag genomen, goed voor een straatwaarde van 4,5 miljard euro.

Maar het onderzoek naar Sky ECC blijft in enorme proporties toenemen. Volgens de meest recente cijfers - geteld begin deze week - werden in het kader van de gekraakte berichtendienst al 1.230 mensen ingerekend. 'Het gaat om 233 personen die gearresteerd werden in nieuwe dossiers en 997 mensen die gearresteerd werden in het kader van al bestaande dossiers, die verrijkt werden met info uit Sky ECC', zegt Jana Verdegem, woordvoerster van de federale politie.

De vele arrestaties hebben echter nog niet tot veel veroordelingen geleid. De meeste onderzoeken lopen nog en er zijn ook heel wat dossiers hangende voor de rechtbank.

