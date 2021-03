De voorbije nacht heeft de federale gerechtelijke politie meer dan 200 huiszoekingen uitgevoerd in een groot onderzoek naar drugsbendes. De politie zou wekenlang hebben meegeluisterd met de 'onkraakbare' telefoondienst van de verdachten.

De cryptotelefoondienst in kwestie heet Sky ECC en ze prijst zichzelf aan als onkraakbaar. De verdachten zouden deze versleutelde berichtendienst gebruikt hebben voor georganiseerde misdaad en drugshandel.

In totaal viel de politie binnen op meer dan tweehonderd plekken, vooral in de provincie Antwerpen en Limburg. Het gaat echter om een internationaal onderzoek waaraan ook bijvoorbeeld de Nederlandse politie meedoet. De leiding van het onderzoek ligt bij de onderzoeksrechter in Mechelen. Enkele tientallen mensen zijn opgepakt, meldt de openbare omroep VRT, waaronder drie advocaten die de verdachten bescherming zouden bieden.

Cryptotelefoon

Aan de zoekactie is een jarenlang onderzoek voorafgegaan, zo meldt de RTBF. De verdachten gebruikten namelijk een versleutelde telefoondienst, Sky ECC, om hun communicatie te voeren. De dienst staat wereldwijd bekend als een super veilig netwerk en wordt vaak door georganiseerde misdaad gebruikt. De dienst zelf werkt met aangepaste telefoons, waaronder iPhones, Google Pixels en enkele Blackberry-toestellen. Daarin zijn de camera, bluetooth en gps uitgeschakeld om tracking te vermijden. Een versleutelde chat-app moet vervolgens de geheimhouding van de gebruikers en berichten verzekeren.

Sky ECC is in die zin een soort opvolger van EncroChat, de cryptocommunicatiedienst die vorig jaar al door de Nederlandse en Franse politie werd gekraakt, met honderden arrestaties tot gevolg.

Ook Sky ECC zou zijn gekraakt, deze keer door agenten van de Federale Computer Crime Unit. Mogelijk kregen ze daarbij de hulp van Nederlandse overheidsinstanties, al is er over dit deel van het onderzoek nog bitter weinig bekend. Wel lijkt het erop dat de agenten wekenlang konden meekijken met miljoenen berichten van de vermoedelijke criminelen.

