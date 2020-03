De vzw DigitalForYouth heeft al meer dan 7.000 gebruikte laptops toegezegd voor leerlingen die thuis geen computer hebben. Dat meldt het kabinet van Vlaams onderwijsminister Ben Weyts.

De vzw is sinds vorige week woensdag op zoek naar 10.000 laptops om te vermijden dat middelbare scholieren uit de meest kwetsbare milieus een leerachterstand oplopen nu de scholen dicht zijn door het coronavirus.

De vzw Digital4Youth lanceerde vorige week in het bijzijn van Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) een oproep aan bedrijven om gebruikte laptops van maximaal 3 jaar oud te doneren. Vanaf dertig laptops haalt de vzw de toestellen op. Daarna worden ze gebruiksklaar gemaakt, voorzien van de nodige software en opnieuw ingepakt, om ze daarna te doneren aan scholieren in het middelbaar onderwijs die thuis geen computer hebben.

Dat is nodig om van thuis uit schoolwerk te kunnen doen, nu de scholen nog zeker tot na de paasvakantie dicht zijn door het coronavirus. Intussen zijn al meer dan 7.000 laptops toegezegd. Die zullen wellicht niet allemaal voldoen aan de technische vereisten: naar schatting zal dat voor ongeveer de helft het geval zijn.

Er zijn dus nog meer laptops nodig, maar ook financiële giften zijn welkom, zegt het kabinet-Weyts. Om één laptop gebruiksklaar te maken is ongeveer 100 euro nodig. Minister Weyts heeft daarvoor 200.000 euro toegezegd, Brussels minister Sven Gatz deed daar nog 50.000 euro bovenop, maar er is nog meer geld nodig.

Wie dat wil, kan een bijdrage storten aan de Koning Boudewijnstichting, die het project mee ondersteunt. Dat kan op het rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 met de vermelding 'L83229: Digital4Youth'.

