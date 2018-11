Albert Heijn experimenteert met levering in huis via slim slot

Een kleinschalige test loopt sinds de zomer in Alkmaar in Nederland. Albert Heijn is de oefening nu aan het uitbreiden. De leveringsmethode maakt gebruik van een slimme deurbel van SecuFirst en een 'smart lock' van Oostenrijkse fabrikant Nuki. Wanneer de koerier langskomt, belt hij zo aan en krijgt de klant op zijn of haar smartphone te zien wie er voor de deur staat. Met het slimme slot kan die klant dan de deur openen, ook als er niemand thuis is. De koerier zet de boodschappen vervolgens binnen, eventueel zelfs in de koelkast, en vertrekt weer.

Albert Heijn wil tijdens deze testperiode vooral nagaan hoe klanten en bezorgers de hele procedure ervaren. In de VS experimenteert Amazon al langer met levermethodes via slimme sloten, en de grootste angst lijkt hier vooral om veiligheid te draaien.

Volgens studies is zo'n 15 procent van de consumenten geïnteresseerd in thuislevering van voedingsproducten. Bedrijven als HelloFresh spelen daarop in, maar er zijn ook Belgische alternatieven. De start-up eSafe pakt hetzelfde probleem bijvoorbeeld aan met een beveiligde leverbox die in de voortuin of aan de gevel geïnstalleerd kan worden en waar de koerier pakjes of leveringen in kan achterlaten, voordat ook die box weer op slot gaat.