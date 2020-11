Het voormalig hoofd van Sage Belux trekt naar Isabel Group. Daar wordt hij verantwoordelijk voor de marketing en verkoop van de zakelijke producten van de fintechspeler.

Dossche wordt vicepresident sales & marketing B2B en zal van daaruit instaan voor de verkoop en commercialisatie van onder meer Trulius, Ponto, SignHere en Isabel 6. Hij komt ook in het directiecomité van het bedrijf, dat wordt geleid door CEO Jean de Crane.

Tot dit najaar werkte Dossche achter jaar lang voor boekhoud- en ERP- specialist Sage Belux, waar hij sinds 2016 managing director was. Met de overstap naar Isabel blijft hij dus in dezelfde sector. Bij Sage werd hij opgevolgd door Guillaume Hoffmann. Voor zijn komst naar Sage was Dossche managing partner bij DBFACT, dat nadien door Sage werd overgenomen.

Isabel Group bestaat intussen 25 jaar en werd destijds opgericht door vier Belgische grootbanken. Het bedrijf bedient vandaag 65.000 ondernemingen rond het automatiseren van transacties of het vereenvoudigen van administratie rond financiële processen. Bij het bedrijf werken zo'n driehonderd mensen.

