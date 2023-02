Alibaba Group, het grootste e-commercebedrijf van China, heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar 69 procent meer winst gemaakt. Het wist de kosten onder controle te houden terwijl de onlineverkoop door de coronapandemie bleef boomen.

De omzet van het bedrijf steeg met 2,1 procent tot 247,76 miljard yuan (33,8 miljard euro) in het kwartaal dat loopt tot eind december. Alibaba sluit zijn boekjaar eind maart. Het nettoresultaat kwam uit op 46,8 miljard yuan (6,4 miljard euro), een stuk boven de 35 miljard yuan waar analisten gemiddeld op hadden gerekend. Alibaba geldt als een barometer voor de consumentenvraag in China.

Het bedrijf kampt momenteel wel met hevigere concurrentie en lastige economische omstandigheden. De Chinese overheid heeft de coronamaatregelen in december opgeheven, waardoor consumenten weer gemakkelijker naar fysieke winkels kunnen. Om de groei in stand te houden, heeft Alibaba vorig jaar duizenden jobs geschrapt.

