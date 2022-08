De Chinese internetreus Alibaba heeft in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar meer inkomsten gegenereerd dan verwacht. Het bedrijf boven onder meer webwinkel AliExpress loopt al langer in het vizier van regulatoren in zowel China als de Verenigde Staten.

In april, mei en juni boekte Alibaba een omzet van 205,6 miljard yuan (29,9 miljard euro). Hoewel het concern daarmee niet beter presteerde dan in het eerste kwartaal van het vorige boekjaar, klopte het de verwachtingen van analisten wel. Die hadden op zowat 204 miljard yuan gerekend. De winst halveerde tot 22,7 miljard yuan.

Alibaba ligt onder vuur bij meerdere regulatoren, die het concern onder meer al mededingingsboetes oplegden en onderzoeken openden op verdenking van belastingontduiking. In de VS kwam het concern dan weer op de groeiende lijst te staan van Chinese bedrijven voor wie verwijdering van de Amerikaanse beurzen dreigt, omdat Peking Amerikaanse controles op het werk van Chinese bedrijfsrevisoren niet toelaat. Ondertussen ondervindt Alibaba ook nog de gevolgen van coronalockdowns in China en een vertragende economische groei in het thuisland.

Lees ook: Tencent en Alibaba beboet voor overtreden regels bij overnames

In april, mei en juni boekte Alibaba een omzet van 205,6 miljard yuan (29,9 miljard euro). Hoewel het concern daarmee niet beter presteerde dan in het eerste kwartaal van het vorige boekjaar, klopte het de verwachtingen van analisten wel. Die hadden op zowat 204 miljard yuan gerekend. De winst halveerde tot 22,7 miljard yuan. Alibaba ligt onder vuur bij meerdere regulatoren, die het concern onder meer al mededingingsboetes oplegden en onderzoeken openden op verdenking van belastingontduiking. In de VS kwam het concern dan weer op de groeiende lijst te staan van Chinese bedrijven voor wie verwijdering van de Amerikaanse beurzen dreigt, omdat Peking Amerikaanse controles op het werk van Chinese bedrijfsrevisoren niet toelaat. Ondertussen ondervindt Alibaba ook nog de gevolgen van coronalockdowns in China en een vertragende economische groei in het thuisland.