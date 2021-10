De Chinese techgigant Alibaba Group Holding heeft op haar jaarlijkse Cloud Summit een nieuwe ultrakleine, maar toch superkrachtige chip voorgesteld.

De nieuwe silicumchip is gebaseerd op een micro-architectuur die wordt geleverd door ARM: een oorspronkelijk Britse chipmaker die in 2016 in handen kwam van SoftBank Group. De aankondiging illustreert meteen hoe China op het gebied van halfgeleiders naar volledige zelfvoorziening streeft en niet langer afhankelijk wil zijn van externe chipmakers. Lees: Alibaba zet op die manier met name Intel en Advanced Micro Devices buitenspel. Alibaba is van plan om de nieuwe serverchip 'in de nabije toekomst' in te zetten in haar eigen datacenters. Commerciële plannen rond de chip zegt Alibaba momenteel niet te hebben.

De serverchip gaat door het leven onder de naam Yitian 710 en is de derde halfgeleider die de e-commercegigant introduceert sinds 2019. De Yitian 710 van Alibaba is een van de meest geavanceerde chips van een Chinees bedrijf tot nu toe. De aankondiging past binnen de bredere wereldwijde trend waarbij ook Amerikaanse giganten als Amazon en Google geleidelijk afstappen van siliciumchips van Intel en AMD, en in plaats daarvan inzetten op eigen 'maatwerk'. Dat laat hen toe om hun datacenters en workloads beter te optimaliseren. Dat is ook wat Alibaba in de aankondiging meegeeft als belangrijkste drijfveer: krachtigere en tegelijkertijd energiezuinigere halfgeleiders helpen om de explosief groeiende clouddiensten schaalbaar en onder controle te houden.

Opsteker voor Chinese regering

Alibaba is zo een van de eerste Chinese bedrijven die gehoor hebben gegeven aan de oproep van Peking om te investeren in de ontwikkeling van geavanceerde technologie en productiecapaciteit. De Chinese regering heeft van technologische zelfvoorziening een nationale topprioriteit gemaakt en heeft daar miljarden aan overheidsfinanciering voor veil. Dat moet Chinese bedrijven ook weer helpen om op te boksen tegen de Amerikaanse sancties in de sector.

Wat nog niet duidelijk is, is bij wie Alibaba de productie gaat onderbrengen. Bloomberg ziet te weinig binnenlandse productiemogelijkheden voor Alibaba en meent dat enkel Taiwan Semiconductor Manufacturing en het Zuid-Koreaanse Samsung Electronics momentel in staat zijn om 5-nm-chips in massa te produceren.

