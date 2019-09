Het Chinese Alibaba brengt een eigen chip uit die AI-taken in datacenters moet versnellen. Al gaat het de processor vooral in haar eigen cloudoplossingen aanbieden.

De Hanguang 800 is een neural processing unit, een chip met focus op AI, die taken zoals machine learning aanzienlijk sneller moet uitvoeren. Dat zegt het bedrijf op haar eigen Apsara Computing Conference in China.

De chip zelf is niet los verkrijgbaar, maar wordt ingezet in de Alibaba Cloud. Het zijn de klanten van die datacenterdienst die ze dus onrechtstreeks kunnen gebruiken. Alibaba ziet nut voor de chip in taken rond e-commerce, advertenties en dienstverlening aan klanten.

Veel technische details over de chip zijn er nog niet bekend. Ook is nog niet bekend wanneer de chip effectief beschikbaar wordt in het cloudaanbod van Alibaba. Wel zegt Alibaba dat het haar online marktplaats Taobao normaal één uur kost om een miljard productbeelden te verwerken voor zoekfuncties en persoonlijke aanbevelingen. Met de Hanguang 800 kan dat in slechts vijf minuten.

De ontwikkeling van de Hanguang 800 vond plaats aan T-Head, Alibaba's halfgeleiderafdeling, samen met DAMO Academy, de in 2017 gelanceerde onderzoeksinstelling van het Chinese bedrijf.

Alibaba is vooral in Azië, en in het bijzonder de Chinese thuismarkt, actief met haar clouddiensten. Het is daarbij niet de enige Chinese speler die inzet op eigen AI-chips. Zo stelde Huawei vorige week nog haar Atlas 800 voor, een AI-datacenter gebaseerd op de eerder dit jaar gelanceerde Ascend 910 chips.

Net zoals Alibaba maakt het bedrijf haar eigen chips om in te zetten in haar eigen clouddiensten. Dat wil ook zeggen dat beide bedrijven minder afhankelijk zijn van buitenlandse toeleveranciers, zoals het Amerikaanse Intel.