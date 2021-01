Jack Ma, de Chinese topman van technologiegroep Alibaba, is weer opgedoken na weken van mysterieuze afwezigheid. Ma hield een toespraak voor leerkrachten in een videoboodschap.

De afgelopen tijd werd op socialemedia gespeculeerd over de afwezigheid van Ma. Hij was al sinds eind oktober niet meer in het openbaar gezien. De speculaties groeiden sinds hij niet kwam opdagen voor een tv-serie waarin hij jureerde.

Duimschroeven aandraaien

Er werd zelfs gesuggereerd dat hij was gearresteerd door de Chinese autoriteiten, nu toezichthouders de duimschroeven aandraaien bij zijn bedrijven. Ma was het niet eens met Chinese overheidsreguleringen. Dat kwam hem duur te staan: de beursgang van zijn betalingsdienstverlener Ant Group, ter waarde van bijna 35 miljard dollar, mocht onverwacht niet doorgaan.

In de nieuwe video spreekt de Alibaba-topman niet over die confrontatie met de Chinese overheid. Wel legt hij uit dat hij meer tijd zal besteden aan liefdadigheid rond onderwijsinitiatieven. Zijn bedrijf heeft de echtheid van de video bevestigd. De aandelen van Alibaba op de beurs van Hongkong gingen meteen omhoog.

