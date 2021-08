Het is vandaag exact dertig jaar geleden dat de eerste website online kwam. Het gaat om een pagina van CERN, het Europese instituut voor kernfysica in Zwitserland, die door internetuitvinder Tim Berners-Lee op 6 augustus 1991 werd gepubliceerd.

De website in kwestie bestaat nog steeds. Het was dertig jaar geleden de geboorte van het World Wide Web oftewel www. Tim Berners-Lee, de geestelijke vader van het internet, ontwierp de pagina's destijds in opdracht van onze landgenoot Robert Cailliau. Het duo was op zoek naar een methode die het voor onderzoekers eenvoudiger maakte om databases te doorzoeken en informatie te delen. Hyperlinks, gebieden in tekst en later ook foto's waarmee je snel kan doorklikken naar bepaalde info, bleken daarbij cruciaal.

De allereerste website bevat vooral informatie over het World Wide Web zelf: de technologie erachter, een stukje geschiedenis, de mensen die mee aan de wieg stonden, et cetera. Ze bestaat uitsluitend uit tekst met hyperlinks. Thuisbasis van de site is deze URL, van waaruit je kan doorklikken naar de oersite zelf, maar ook naar de line-mode browser simulator - een alternatieve manier om de historische site te bezoeken.

