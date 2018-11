Alphabet trekt stekker uit robotica-afdeling Schaft

Alphabet trekt de stekker uit Schaft, het geheime robotica-departement dat tweevoetige robots moet maken die onder meer ingezet konden worden bij rampen. Dat schrijft Nikkei, en het nieuws werd bevestigd aan techsite TechCrunch.

Schaft is het meer geheimzinnige, of alvast minder van filmpjes voorziene, broertje van Boston Dynamics, die van de enge hondenrobots die deuren kunnen openen. Schaft werd in 2012 opgericht door een groep onderzoekers aan de Universiteit van Tokyo, en het werd net als Boston Dynamics door Alphabet opgekocht in 2013.

De interesses van Alphabet lijken sindsdien echter afgedwaald. De techgigant focust zich tegenwoordig meer op industriële robots en onderdelen zoals robotarmen, dan op volledig zelfstandige robots. Schaft zou, samen met Boston Dynamics vorig jaar al verkocht worden aan Japanse techgigant SoftBank. Die is namelijk wel bezig met allerlei robotica. U kent SoftBank onder meer van de Pepper conversatierobot. De deal met Boston Dynamics raakte echter rond, die voor Schaft niet.

Het lijkt er nu op dat Alphabet het bedrijf ook niet aan iemand anders verkocht krijgt. Na het vertrek van robotica-expert Andy Rubin (wiens gouden parachute na aanklachten rond seksuele intimidatie tot protesten onder werknemers leidde), lijkt het bedrijf niet meer te weten wat er nog mee aan te vangen. De afdeling wordt gesloten, en Alphabet zoekt een oplossing voor de overblijvende werknemers.