Amazon chauffeurs in de VS moeten een formulier te tekenen waarin ze het bedrijf toestemming geven biometrische data te verzamelen. Het formulier hoort bij de uitrol van een verregaand surveillancesysteem.

Als onderdeel van een controlesysteem moeten de chauffeurs toestaan dat AI camera's hun bewegingen, locatie en biometrische gegevens verzamelen en doorsturen. Wie weigert, verliest vermoedelijk zijn baan. Dat schrijft nieuwssite Vice.

De formulieren horen bij de uitrol van een surveillancesysteem voor de busjes van Amazon Prime, de leverdienst van Amazon. In enkele Amerikaanse steden worden die busjes uitgerust met slimme camera's van het bedrijf Netradyne. Die moeten volgens het bedrijf de chauffeurs veiliger houden door op te merken wanneer ze afgeleid of vermoeid zijn.

Volgens privacy-activisten gaat het echter om 'de grootste uitbreiding van bedrijfssurveillance in de geschiedenis van de mensheid', die bovendien een negatief effect op hun gedrag kan hebben. Prime chauffeurs staan al onder hoge druk om binnen bepaalde termijnen hun routes af te werken. De vrees is dat als ze daarbij ook nog eens permanent onder toezicht staan, ze meer fouten gaan maken, en daar dan nog eens voor vervolgd worden.

