De Amerikaanse internetreus Amazon is van plan om zowat 10.000 banen te schrappen. Dat schrijft The New York Times op basis van anonieme bronnen. Het gaat om administratieve en technische functies die zouden verdwijnen, en dat al vanaf deze week.

Volgens de krant zouden de klappen vallen in de apparatendivisie - waar ook de virtuele assistent Alexa onder valt -, de retailtak en op de hr-afdeling. De ruwweg 10.000 jobs die sneuvelen, vertegenwoordigen zowat drie procent van het totale aantal 'corporate' werknemers van Amazon en minder dan één procent van zijn totale wereldwijde personeelsbestand van anderhalf miljoen mensen.

Ook elders grote ontslagrondes

Het zou gaan om de grootste ontslagronde bij Amazon ooit. De e-commercereus zou zich daarmee aansluiten in een rij van grote internetbedrijven die afslanken. Vorige week kondigde Facebook aan 11.000 jobs te schrappen, daarvoor ging bij Twitter al bijna de helft van de wereldwijde banen verloren en in augustus zei Snap, het moederbedrijf van Snapchat, al dat het een vijfde van het personeel zou laten afvloeien.

Tijdens de coronapandemie zag Amazon zijn zaken boomen, terwijl consumenten al dan niet uit noodzaak hun toevlucht zochten tot onlineaankopen en bedrijven tot de clouddiensten van het concern. In twee jaar tijd verdubbelde het aantal werknemers. Eerder dit jaar vertraagde de groei van Amazon fors en eerder deze maand kondigde het bedrijf al een aanwervingsstop aan.

Amazon is ook actief in België. Onlangs opende het in ons land zijn eerste bezorgcentrum in Antwerpen en lanceerde het een Belgische versie van zijn webwinkel.

Het bericht over een mogelijk massaontslag maakt Amerikaanse beleggers niet meteen enthousiast. Op de beurs in New York is het aandeel Amazon maandag ruim twee procent lager gesloten, wat neerkomt om een hele lauwe eerste reactie. Toen er onlangs berichten naar buiten kwamen dat Facebook-moeder Meta Platforms flink ging reorganiseren, won die onderneming juist duidelijk aan beurswaarde.

