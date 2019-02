Amazon kocht in stilte een robot-start-up

Bij de onthulling van Scout klonk het bij Amazon dat de zeswielige robot in haar lab in Seattle werd ontwikkeld. Dat klopt, maar TechCrunch ontdekte dat dat niet de volledige versie van het verhaal is.

Zo is de technologie achter de robot afkomstig van Dispatch, een start-up die in het voorjaar van 2015 werd opgericht in Californië. Amazon bevestigt intussen aan TechCrunch dat het het bedrijf in stilte overname.

Dispatch haalde in 2016 nog twee miljoen dollar om, onder meer bij Andreessen Horowitz en Precursor Ventures. De overname door Amazon vond in 2017 plaats. De voornaamste mensen achter Dispatch werken sindsdien vanuit Seattle.

Hoeveel Amazon betaalde voor de overname is niet bekend. Maar volgens beursdocumenten bij de SEC gaf het bedrijf dat jaar zo'n 204 miljoen dollar uit aan overnames, met uitzondering van de zeer grote overname van supermarktketen Whole Foods voor 13,2 miljard dollar.