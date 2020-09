Amazon heeft een nieuwe betaalmethode aangekondigd: met een scan van de handpalm. Het systeem, dat de naam Amazon One kreeg, wordt getest in twee fysieke Amazon Go-winkels in Seattle.

Gebruikers activeren de dienst door hun bankkaart in het apparaat te steken en hun handpalm boven de lezer te houden. Daardoor wordt er een unieke 'palmhandtekening' gecreëerd en gekoppeld aan de kaartgegevens. Elke volgende keer hoeft alleen de handpalm boven de scanner gehouden te worden om te betalen.

Amazon verwacht dat de verificatiemethode breder ingezet kan worden. Ook bijvoorbeeld het inklokken op werk of toegang krijgen tot een sportwedstrijd zou met de handpalm kunnen. Volgens de webshopgigant is het grote voordeel van handpalmherkenning dat het contactloos is en dat het privacyvriendelijker zou zijn dan een gezichtsscan. Een foto van een handpalm is immers niet zo makkelijk te herleiden naar een individu en om gescand te worden moet een gebruiker een bewuste actie ondernemen. Gezichtsscans kunnen ook ongemerkt gemaakt worden.

Betalen met een handpalmscan is in principe niet nieuw. Een school in Gent wilde het systeem vorig jaar al invoeren voor leerlingen, iets wat toen vragen over privacy opriep.

