De techgigant heeft tijdens een groot herfstevenement een hele reeks hardware aangekondigd, maar de show wordt gestolen door een kleine robot die je doorheen het huis volgt.

Een security drone, een soort Fitbit, nieuwe versies van de Ring-cameradeurbel en een communicatieportaal voor gezinnen, Amazon kondigt deze week een hele reeks nieuwe toestellen aan, waarvan de meesten zijn uitgerust met een nieuwe AI-chip, ontwikkeld door de techgigant zelf. Opvallendst daarin is de robot Astro, waarmee het bedrijf de markt voor huisrobots wil openbreken, zoals het dat eerder al met Alexa deed voor slimme assistenten.

Astro de robot

Astro is een zogeheten 'home robot', en het ding is eigenlijk niet zo heel anders als die Alexa, maar dan met wieltjes en een camera. Het toestel werd duidelijk ontworpen om er zo schattig en ongevaarlijk mogelijk uit te zien, met ronde vormen en een tablet die dubbelt als 'gezicht'. Het volgt je door het huis en zou je gedragingen en wensen op die manier moeten aanleren. Het leert de opbouw van je huis kennen en kan stemcommando's volgen. Het kan gezichten herkennen om waar nodig huisgenoten reminders te geven en omdat het toestel erg laag op de grond staat, is er een soort periscoop voorzien, waarmee de camera tot een meter uitschuift, want dat is helemaal niet eng of zo. Mits een update kan het toestel snoepjes aan je hond geven. Standaard komt het trouwens met een bekerhouder, hoewel we niet meteen zien hoe het die pintjes voor je kan gaan halen zonder armen. Bovendien: gezien je nu een camera met wielen in huis hebt, zou je via Astro van op afstand je huisdieren en huisgenoten in het oog kunnen houden, wat ideaal is voor mensen die de vertrouwensband met die huisgenoten willen verpesten.

Al wil Amazon er graag op wijzen dat die rollende microfoon en camera met periscoop echt wel je privacy zullen respecteren. Standaard zitten er de privacyfuncties van Alexa op (die in het verleden wisselend succes hadden bij dat hele privacyverhaal), en je kan Astro ook verbieden bepaalde zones, zoals pakweg de badkamer, binnen te gaan. Uit eerste rapporten blijkt alvast dat een belangrijke 'no-go zone' gevormd zal worden door 'een andere verdieping', want het toestel kan geen trappen nemen.

Amazon Astro © Amazon

Alexa achterna

Het lijkt er dus op dat Amazon hiermee de markt voor de thuisrobot min of meer in gang wil steken. Robots die je gezelschap houden en kleine taakjes oplossen bestaan al langer, maar waren nooit echt een groot succes. Eerdere pogingen waren vaak erg duur (zoals Pepper van Softbank), beperkt in functie (zoals de robothond Aibo van Sony), of bleven lang steken in de ontwikkelfase. Amazon heeft alvast de productie- en ontwikkelcapaciteit om hier een mouw aan te passen. Astro zou beschikbaar worden voor het einde van het jaar, en kost in een eerste fase duizend dollar (later 1.500 dollar). Als hij hetzelfde systeem gebruikt dat Alexa populair maakte, zal het bovendien mogelijk zijn er apps voor te ontwikkelen, waardoor de robot na verloop van tijd nieuwe vaardigheden kan leren. Het is misschien genoeg om mensen te overtuigen om een camera en microfoon met wielen in huis te halen, die communiceert met de servers van Amazon.

In dezelfde richting is er ook meer info over de Ring Always Home, een security drone die verder bouwt op het beveiligingsplatform van Ring en die eerder al werd aangekondigd. Het gaat in principe om een beveiligingscamera die door je huis kan vliegen en dus niet wordt tegengehouden door een trap. Het toestel communiceert met de software van onder meer je Ring-deurbel, die al met zijn eigen setje privacyproblemen komt. De Ring Always Home zal zo'n 250 dollar kosten en is in eerste instantie alleen in de VS beschikbaar. Er komt ook een virtuele beveiligingsagent, die momenteel nog in beta is, waarbij je Amazon vraagt om beelden van die Ring deurbel te monitoren. De Ring Alarm Pro (250 dollar) kan je dan weer in huis halen om al die Ring-toestellen te verbinden. Het is een alarm dat ook dienst doet als router en opslagruimte voor beelden van je securitycamera's.

Amazon Glow © Amazon

Slimme schermen en activiteitstrackers

Ook de Echo Show 15 werd aangekondigd, een nieuwere versie van het slimme scherm van Amazon. Het is de bedoeling dat je die in gemeenschappelijke ruimtes in je huis hangt om zo je gezinsleven te organiseren. Er zit gezichtsherkenning in die meteen het juiste profiel moet openfloepen als je voor het scherm staat, met bijvoorbeeld je boodschappenlijstje en kalender. Ook deze kost zo'n 250 dollar en zou ook later dit jaar beschikbaar moeten zijn.

De Amazon Glow, ook 250 dollar, is dan weer specifiek gericht op kinderen, en moet afstandsleren en communicatie vergemakkelijken. Je kan er ook games mee spelen, en het is zowat het enige toestel dat hier aangekondigd wordt, dat niet met Alexa communiceert en dus ook geen camerabeelden en geluidsopnames bijhoudt. Dan is er nog een slimme thermostaat, genaamd Amazon Smart Thermostat (60 dollar), die de concurrentie moet aangaan met de Nest en onder meer van Alexa kan leren wanneer je thuis bent en de verwarming hoger moet. Tot slot is er nog een activiteitstracker, Halo View (80 dollar), die wat doet denken aan de Fitbit, kwestie van te zorgen dat als je daar zin in hebt, je ook buitenshuis altijd gevolgd kan worden.

Een security drone, een soort Fitbit, nieuwe versies van de Ring-cameradeurbel en een communicatieportaal voor gezinnen, Amazon kondigt deze week een hele reeks nieuwe toestellen aan, waarvan de meesten zijn uitgerust met een nieuwe AI-chip, ontwikkeld door de techgigant zelf. Opvallendst daarin is de robot Astro, waarmee het bedrijf de markt voor huisrobots wil openbreken, zoals het dat eerder al met Alexa deed voor slimme assistenten.Astro is een zogeheten 'home robot', en het ding is eigenlijk niet zo heel anders als die Alexa, maar dan met wieltjes en een camera. Het toestel werd duidelijk ontworpen om er zo schattig en ongevaarlijk mogelijk uit te zien, met ronde vormen en een tablet die dubbelt als 'gezicht'. Het volgt je door het huis en zou je gedragingen en wensen op die manier moeten aanleren. Het leert de opbouw van je huis kennen en kan stemcommando's volgen. Het kan gezichten herkennen om waar nodig huisgenoten reminders te geven en omdat het toestel erg laag op de grond staat, is er een soort periscoop voorzien, waarmee de camera tot een meter uitschuift, want dat is helemaal niet eng of zo. Mits een update kan het toestel snoepjes aan je hond geven. Standaard komt het trouwens met een bekerhouder, hoewel we niet meteen zien hoe het die pintjes voor je kan gaan halen zonder armen. Bovendien: gezien je nu een camera met wielen in huis hebt, zou je via Astro van op afstand je huisdieren en huisgenoten in het oog kunnen houden, wat ideaal is voor mensen die de vertrouwensband met die huisgenoten willen verpesten.Al wil Amazon er graag op wijzen dat die rollende microfoon en camera met periscoop echt wel je privacy zullen respecteren. Standaard zitten er de privacyfuncties van Alexa op (die in het verleden wisselend succes hadden bij dat hele privacyverhaal), en je kan Astro ook verbieden bepaalde zones, zoals pakweg de badkamer, binnen te gaan. Uit eerste rapporten blijkt alvast dat een belangrijke 'no-go zone' gevormd zal worden door 'een andere verdieping', want het toestel kan geen trappen nemen.Het lijkt er dus op dat Amazon hiermee de markt voor de thuisrobot min of meer in gang wil steken. Robots die je gezelschap houden en kleine taakjes oplossen bestaan al langer, maar waren nooit echt een groot succes. Eerdere pogingen waren vaak erg duur (zoals Pepper van Softbank), beperkt in functie (zoals de robothond Aibo van Sony), of bleven lang steken in de ontwikkelfase. Amazon heeft alvast de productie- en ontwikkelcapaciteit om hier een mouw aan te passen. Astro zou beschikbaar worden voor het einde van het jaar, en kost in een eerste fase duizend dollar (later 1.500 dollar). Als hij hetzelfde systeem gebruikt dat Alexa populair maakte, zal het bovendien mogelijk zijn er apps voor te ontwikkelen, waardoor de robot na verloop van tijd nieuwe vaardigheden kan leren. Het is misschien genoeg om mensen te overtuigen om een camera en microfoon met wielen in huis te halen, die communiceert met de servers van Amazon. In dezelfde richting is er ook meer info over de Ring Always Home, een security drone die verder bouwt op het beveiligingsplatform van Ring en die eerder al werd aangekondigd. Het gaat in principe om een beveiligingscamera die door je huis kan vliegen en dus niet wordt tegengehouden door een trap. Het toestel communiceert met de software van onder meer je Ring-deurbel, die al met zijn eigen setje privacyproblemen komt. De Ring Always Home zal zo'n 250 dollar kosten en is in eerste instantie alleen in de VS beschikbaar. Er komt ook een virtuele beveiligingsagent, die momenteel nog in beta is, waarbij je Amazon vraagt om beelden van die Ring deurbel te monitoren. De Ring Alarm Pro (250 dollar) kan je dan weer in huis halen om al die Ring-toestellen te verbinden. Het is een alarm dat ook dienst doet als router en opslagruimte voor beelden van je securitycamera's.Ook de Echo Show 15 werd aangekondigd, een nieuwere versie van het slimme scherm van Amazon. Het is de bedoeling dat je die in gemeenschappelijke ruimtes in je huis hangt om zo je gezinsleven te organiseren. Er zit gezichtsherkenning in die meteen het juiste profiel moet openfloepen als je voor het scherm staat, met bijvoorbeeld je boodschappenlijstje en kalender. Ook deze kost zo'n 250 dollar en zou ook later dit jaar beschikbaar moeten zijn. De Amazon Glow, ook 250 dollar, is dan weer specifiek gericht op kinderen, en moet afstandsleren en communicatie vergemakkelijken. Je kan er ook games mee spelen, en het is zowat het enige toestel dat hier aangekondigd wordt, dat niet met Alexa communiceert en dus ook geen camerabeelden en geluidsopnames bijhoudt. Dan is er nog een slimme thermostaat, genaamd Amazon Smart Thermostat (60 dollar), die de concurrentie moet aangaan met de Nest en onder meer van Alexa kan leren wanneer je thuis bent en de verwarming hoger moet. Tot slot is er nog een activiteitstracker, Halo View (80 dollar), die wat doet denken aan de Fitbit, kwestie van te zorgen dat als je daar zin in hebt, je ook buitenshuis altijd gevolgd kan worden.