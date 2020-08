Na acht maanden in preview, maakt AWS haar quantum computing cloud officieel beschikbaar. De dienst loopt hoofdzakelijk via partners.

Amazon lanceerde begin december een preview van een testomgeving voor kwantumtechnologie onder de naam Braket. Die dienst wordt nu officieel gelanceerd.

Het gaat voor alle duidelijkheid nog steeds om een leeromgeving in plaats van een volwaardige productieomgeving, maar het geeft gebruikers de kans om een reeks vooraf bepaalde kwantumalgoritmes te gebruiken of hun eigen algoritmes in te zetten.

Nadien kunnen die getest worden op hardware. Amazon heeft zelf geen kwantumcomputers, maar biedt de dienst aan via partnerschappen met D-Wave, LonQ en Rigett.

AWS biedt Bracket momenteel wel enkel aan in haar Amerikaanse regio's, specifiek US-East (Virginia) en US West (Oregon en Californië).

Amazon lanceerde begin december een preview van een testomgeving voor kwantumtechnologie onder de naam Braket. Die dienst wordt nu officieel gelanceerd.Het gaat voor alle duidelijkheid nog steeds om een leeromgeving in plaats van een volwaardige productieomgeving, maar het geeft gebruikers de kans om een reeks vooraf bepaalde kwantumalgoritmes te gebruiken of hun eigen algoritmes in te zetten.Nadien kunnen die getest worden op hardware. Amazon heeft zelf geen kwantumcomputers, maar biedt de dienst aan via partnerschappen met D-Wave, LonQ en Rigett.AWS biedt Bracket momenteel wel enkel aan in haar Amerikaanse regio's, specifiek US-East (Virginia) en US West (Oregon en Californië).