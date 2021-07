E-commercereus Amazon heeft de geruchten ontkend dat het binnenkort de bitcoin als betaalmiddel zou aanvaarden. Berichten daarover stuwden de koers van die cryptomunt maandag nog de hoogte in, richting 40.000 dollar.

Volgens de website van City AM zou Amazon nog voor het einde van het jaar bitcoins aanvaarden. De zakenkrant beweerde ook dat het Amerikaanse bedrijf aan een eigen cryptomunt werkt, die het in 2022 zou lanceren. Maar Amazon ontkende, al gaf het wel toe geïnteresseerd te blijven in de markt van cryptomunten.

Jobadvertentie

Recentelijk plaatste Amazon een jobadvertentie voor een verantwoordelijke digitale valuta en blockchain. 'We geloven in nieuwe technologie die toelaat om snel en veilig te betalen', klonk het.

De koers van de bitcoin was de jongste tijd flink gezakt, maar vorige week steeg die weer met bijna dertig procent.

