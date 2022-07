In sommige Europese landen gaat de prijs van een Amazon Prime-abonnement per 15 september stevig omhoog, zo raakte eerder deze week bekend. De gevolgen voor België waren niet meteen duidelijk. Navraag bij de techreus leerde ons echter dat sommige landgenoten straks meer gaan betalen, terwijl anderen (tot nader order) van het oude tarief kunnen blijven profiteren.

Amazon Prime omvat naast de streamingdienst Prime Video ook gratis priority-thuisbezorging van bestelde producten en toegang tot diensten als Prime Gaming en Photos. In Frankrijk stijgt de prijs van een abonnement in september van 49 euro naar 69,90 euro voor een jaar. Per maand gaat het lidmaatschap daar van 5,99 euro naar 6,99 euro. Spanjaarden en Italianen gaan 4,99 euro per maand betalen (één euro meer) of jaarlijks 49,90 euro in plaats van 36 euro.

In Nederland is er dan weer geen sprake van een prijsstijging. Integendeel, liefhebbers kunnen er nog steeds intekenen aan het gunstige 'introductietarief' van 2,99 per maand, dat intussen enkele jaren meegaat.

Lees ook: Amazon Prime binnenkort fors duurder in Europa

En in België? Daar blijkt de abonnementsprijs per september afhankelijk van wààr de gebruiker zijn lidmaatschap heeft afgesloten. 'We hebben in dit land namelijk consumenten die zich ooit geabonneerd hebben via Amazon.fr, Amazon.de of Amazon.nl', aldus een woordvoerder van de Benelux-tak van de e-commercegigant.

De groep Prime-klanten die zich abonneerde via Amazon.nl heeft geluk: net als de Nederlandse abonnees blijven zij ook na 15 september de oude prijs betalen van (slechts) 2,99 euro per maand. Belgische gebruikers die zich via de Duitse Amazon-site registreerden, blijven net als vandaag 7,99 euro per maand betalen, behalve wanneer hun afleveradres zich in Duitsland, Oostenrijk of Frankrijk bevindt. In dat geval komt er maandelijks één euro bij. Tekende je tot slot in via Amazon.fr, dan geldt de eerdergenoemde prijsstijging van 5,99 euro naar 6,99 euro, en dit vanaf de eerstvolgende vervaldatum van het abonnement.

Rest natuurlijk de vraag: kunnen Belgen met een Prime-abonnement bij Amazon.de of Amazon.fr niet simpelweg omschakelen naar een lidmaatschap bij de veel goedkopere Nederlandse website? Technisch gezien lijken er alvast weinig obstakels te zijn, zo bleek uit een snelle test. Wel kunnen er voor bepaalde gebruikers mogelijk taalproblemen ontstaan. Zo 'spreekt' de Nederlandse Amazon-site bijvoorbeeld alleen Nederlands en Engels. Een andere beperking heeft betrekking op het productassortiment. 'Omdat Amazon.nl een jongere marktplaats is (gelanceerd in 2020) vinden consumenten er nog een minder breed aanbod dan op Amazon.fr, dat in 2003 van start ging', vertelt de Amazon-woordvoerder daar desgevraagd over.

Amazon Prime omvat naast de streamingdienst Prime Video ook gratis priority-thuisbezorging van bestelde producten en toegang tot diensten als Prime Gaming en Photos. In Frankrijk stijgt de prijs van een abonnement in september van 49 euro naar 69,90 euro voor een jaar. Per maand gaat het lidmaatschap daar van 5,99 euro naar 6,99 euro. Spanjaarden en Italianen gaan 4,99 euro per maand betalen (één euro meer) of jaarlijks 49,90 euro in plaats van 36 euro.In Nederland is er dan weer geen sprake van een prijsstijging. Integendeel, liefhebbers kunnen er nog steeds intekenen aan het gunstige 'introductietarief' van 2,99 per maand, dat intussen enkele jaren meegaat.En in België? Daar blijkt de abonnementsprijs per september afhankelijk van wààr de gebruiker zijn lidmaatschap heeft afgesloten. 'We hebben in dit land namelijk consumenten die zich ooit geabonneerd hebben via Amazon.fr, Amazon.de of Amazon.nl', aldus een woordvoerder van de Benelux-tak van de e-commercegigant.De groep Prime-klanten die zich abonneerde via Amazon.nl heeft geluk: net als de Nederlandse abonnees blijven zij ook na 15 september de oude prijs betalen van (slechts) 2,99 euro per maand. Belgische gebruikers die zich via de Duitse Amazon-site registreerden, blijven net als vandaag 7,99 euro per maand betalen, behalve wanneer hun afleveradres zich in Duitsland, Oostenrijk of Frankrijk bevindt. In dat geval komt er maandelijks één euro bij. Tekende je tot slot in via Amazon.fr, dan geldt de eerdergenoemde prijsstijging van 5,99 euro naar 6,99 euro, en dit vanaf de eerstvolgende vervaldatum van het abonnement.Rest natuurlijk de vraag: kunnen Belgen met een Prime-abonnement bij Amazon.de of Amazon.fr niet simpelweg omschakelen naar een lidmaatschap bij de veel goedkopere Nederlandse website? Technisch gezien lijken er alvast weinig obstakels te zijn, zo bleek uit een snelle test. Wel kunnen er voor bepaalde gebruikers mogelijk taalproblemen ontstaan. Zo 'spreekt' de Nederlandse Amazon-site bijvoorbeeld alleen Nederlands en Engels. Een andere beperking heeft betrekking op het productassortiment. 'Omdat Amazon.nl een jongere marktplaats is (gelanceerd in 2020) vinden consumenten er nog een minder breed aanbod dan op Amazon.fr, dat in 2003 van start ging', vertelt de Amazon-woordvoerder daar desgevraagd over.