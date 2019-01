Amazon start gamestreamingdienst

Het idee achter zo'n streamingdienst is dat een gebruiker niet, zoals nu het geval is, dure hardware zoals een stevige pc of een console in huis moet halen om de grafisch steeds uitgebreidere videospellen te draaien. Het intensievere rekenwerk gebeurt bij streaming in de cloud en de gebruiker kan games spelen op een lichter gametoestel dat alleen de beelden ontvangt en de input van de gebruiker doorstuurt.

Het is een concept dat al langer geprobeerd wordt, maar tot nu toe nooit echt is doorgebroken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan OnLive, een spelstreamingdienst waar het toenmalige Belgacom mee in investeerde. De dienst ging failliet en de technologie is ondertussen eigendom van Sony.

Het idee wordt de laatste tijd dan ook opnieuw opgepikt. Sony verwerkte de OnLive technologie in zijn eigen PlayStation Now dienst, die gamers toelaat spellen te downloaden of streamen. Google is ondertussen een samenwerking gestart met Ubisoft om het game Assassin's Creed Oddyssey in de Chrome Browser te draaien. Microsoft werkt ook aan een streamingdienst voor zijn console Xbox.

Voor Amazon zelf is het alvast niet de eerste keer dat het in de gameswereld stapt. Het bedrijf heeft onder meer een eigen gamestudio, en het is eigenaar van Twitch, de bij gamers immens populaire videostreamingdienst.