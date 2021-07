De CEO en oprichter van Amazon, Jeff Bezos (57), vertrekt vandaag als directeur. Hij begon het bedrijf toen hij dertig was, met een lening van zijn ouders. Destijds was Amazon een online boekenwinkel, vandaag een e-commercebedrijf waar je zowat alles kan aanschaffen.

Amazon is tegenwoordig ook een van de grootste techreuzen op aard, met eigen cloud- en streamingdiensten. Het legde Bezos geen windeieren: hij is vandaag de rijkste man ter wereld, met een geschat vermogen van zo'n 170 miljard euro, en laat zich over twee weken lanceren met een raket van zijn eigen ruimtevaartbedrijf Blue Origin.

Bezos had zijn vertrek als CEO in februari al aangekondigd, evenals wie zijn opvolger wordt. Dat is Andy Jassy, die zelf al sinds het prille begin actief is in het bedrijf en tot voor kort aan het hoofd stond van de cloudcomputing-tak van Amazon. Bezos blijft zelf wel actief in het bedrijf als voorzitter van de raad van bestuur, maar zal veel minder bij de dagelijkse werking betrokken zijn.

'Wat is het internet?'

'Deze reis begon 27 jaar geleden, toen Amazon enkel een idee was zonder naam', aldus Bezos in een mededeling. 'Ik kreeg toen heel vaak de vraag "Wat is het internet?". Gelukkig heb ik die intussen al lang niet meer moeten beantwoorden. Ik plan nu mijn energie te richten op nieuwe producten en initiatieven. Andy zal een fantastische leider worden en heeft mijn volle vertrouwen.'

Onder invloed van de pandemie en het toegenomen thuiswerk volgen de goede cijfers elkaar in hoog tempo op bij de e-commercegigant. Zo wist Amazon zijn nettowinst in het eerste kwartaal van dit jaar te verdrievoudigen, tot 8,1 miljard dollar. De omzet nam met 44 procent toe tot 108,5 miljard dollar.

Amazon telt intussen 1,3 miljoen werknemers, maar de werkomstandigheden en verloning zijn vaak bekritiseerd. Het bedrijf verzet zich tegen vakbonden. Bij het begin van de pandemie was er frustratie over de veiligheidsmaatregelen in de Amazon-magazijnen.

