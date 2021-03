Hoewel Amazon steevast ontkent dat de praktijk bestaat, zijn er bewijzen dat chauffeurs voor het bedrijf worden gedwongen om onderweg in flessen en postzakken hun behoefte te doen.

De bewering dat chauffeurs van Amazon, vaak onderaannemers, zo'n strenge quota's krijgen opgelegd dat ze fouten maken of geen tijd hebben om naar het toilet te gaan circuleren al langer. Amazon ontkent dat steevast. Gisteren tweette het bedrijf nog aan een Amerikaans politicus 'U gelooft toch niet dat het plassen in flessen echt is?'.

1/2 You don’t really believe the peeing in bottles thing, do you? If that were true, nobody would work for us. The truth is that we have over a million incredible employees around the world who are proud of what they do, and have great wages and health care from day one. — Amazon News (@amazonnews) March 25, 2021

Maar mails van Amazon aan onderaannemers tonen aan dat de praktijk wel degelijk bestaat en gekend is bij Amazon. The Intercept kon een document van januari bemachtigen waarin wildplassen of ontlasten in het openbaar als overtreding wordt benoemd, net zoals het achterlaten van pakjes of zonder toestemming bij de klant binnenkomen.

Drie keer op twee maanden

De site kon ook een interne mail van afgelopen mei inkijken waarin een lokale manager de onderaannemers aanmaant om niet langer te ontlasten in postzakken. 'Dit is de derde keer in de afgelopen twee maanden', staat te lezen in het bericht.

De mail erkent dat het soms lastig werken is, maar benoemt tegelijk dat er in bestelwagens steeds vaker mondmaskers, handschoenen en flessen met urine worden achtergelaten.

'Ik besef dat dit voor de hand liggend lijkt, of iets waar geen coaching rond nodig is, maar wees expliciet bij het communiceren en zeg dat ze niet mogen kakken of flessen met urine mogen achterlaten in de zakken.'

Regels overtreden of cijfers niet halen

Amazon reageerde nog niet aan The Intercept. Dat ook met enkele ex-werknemers sprak die de praktijken bevestigen. In theorie is het weliswaar verboden, maar veel opties zijn er niet. 'Het gebeurt omdat we er onrechtstreeks toe gedwongen worden, anders raken we onze job kwijt omdat we te veel pakjes niet op tijd kunnen leveren.' Aldus een voormalige chauffeur voor het pakjesbedrijf.

De vrouw kreeg ook het advies om het busje in de ochtend grondig te controleren op rommel, zoals flessen urine, omdat het moet gerapporteerd worden.

Goed betaald, slecht behandeld

Amazon klopt zich graag op de borst door te zeggen dat het een progressieve werkplek is die goed betaalt. Het liet in het verleden ook werknemers aan het woord die zich trots uitspraken over hun werkgever.

Maar daar tegenover staan intussen talloze verhalen van erbarmelijke werkomstandigheden. Werknemers die kritiek uitten op het veiligheidsbeleid tijdens corona werden ontslagen. Er zijn ook plannen om werknemers in de bestelwagens te filmen. Dat beperkt zich niet enkel tot de VS. Al in 2013 spraken Britse, Duitse en Nederlandse vakbonden zich kritisch uit over de werkomstandigheden bij het bedrijf.

The New York Times bracht in 2019 zelfs een zeer tragisch artikel over de vele doden die worden veroorzaakt door Amazon-chauffeurs, omdat ze zo gehaast zijn om hun pakjes af te leveren. Amazon's eerste CFO, Joy Covey, overleed in 2013 nadat ze werd aangereden door een bestelwagen in opdracht van het bedrijf. En hoewel de druk wordt opgelegd door Amazon, is het bedrijf zelden de juridisch verantwoordelijke voor het ongeval.

