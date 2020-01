Amazon start een rechtszaak over het contract dat Microsoft heeft afgesloten met het Amerikaanse ministerie van Defensie. Het zogeheten JEDI-contract zou niet juist zijn toegewezen.

Amazon legt zich niet neer bij de toewijzing van het Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) contract aan zijn concurrent Microsoft. Volgens de techgigant werden er fouten gemaakt in de toewijzingsprocedure.

Grond van de zaak is de antipathie van president Trump voor Amazon. Amazon klaagde eerder de administratie van de president al aan omdat die 'ongepaste druk' zou hebben uitgeoefend op het proces. President Trump heeft in het verleden meermaals uitgehaald naar Amazon en diens baas Jeff Bezos, die ook eigenaar is van de bij tijden kritische krant The Washington Post. Volgens Amazon heeft de president "meermaals publieke en private aanvallen uitgevoerd om de toewijzing van het JEDI contract weg te sturen van Amazon Web Services in een poging om zijn kennelijke politieke vijand, Jeffrey P. Bezos te schaden".

Het JEDI contract draait om een breed systeem voor het leveren van Infrastructure-as-a-Service en Platform-as-a-Service diensten voor werkkracht en opslag van Pentagon-gegevens. Daar zit onder meer het leveren van kritieke data bij aan troepen op het slagveld. Het contract werd in oktober van vorig jaar aan Microsoft Azure toegewezen en zou zo'n tien miljard dollar waard zijn, over een periode van tien jaar.

Microsoft haalde vorig jaar al een ander lucratief contract in de wacht. Het levert voor een periode van vijf jaar zakelijke diensten aan het ministerie van defensie, de kustwacht en de inlichtingendiensten. Met het contract zou 1,76 miljard dollar gemoeid zijn.

